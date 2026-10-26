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सीएम योगी बोले- यूपी का मतलब पूछने वालों को उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का मिल रहा जवाब

जीसीसी इनोवेशन समिट 2026. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मतलब पूछने वालों को अब प्रदेश की प्रगति और विकास की गति से जवाब मिल रहा है. उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है, जो निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, उद्योग, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

सोमवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री होगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय निवेशक लखनऊ आने से इनकार कर देते थे, लेकिन नए उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. जिनमें 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव इसके लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसी हैं और सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को जीसीसी, आधुनिक तकनीक और उच्च कौशल वाले रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले लखनऊ में जीसीसी समिट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, लेकिन एक भी इंडस्ट्री लीडर लखनऊ आने को तैयार नहीं हुआ. निवेशकों ने शहर की खतरनाक छवि का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया. नतीजतन, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए समिट दिल्ली के पांच सितारा होटल में आयोजित करना पड़ा. उस समय प्रदेश की पहचान उपद्रव, अराजकता, माफिया के वर्चस्व और पॉलिसी पैरालिसिस से थी. जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं था तो पूंजी कैसे सुरक्षित होती? इसी अकर्मण्यता और अव्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार को अंग्रेजी के OR और हिंदी के और में भी अंतर नहीं महसूस होता था. 20 हजार करोड़ नहीं, दो लाख करोड़ का लक्ष्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर उनसे मिले. जब अधिकारियों ने समिट का नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और निवेश लक्ष्य 20 हजार करोड़ बताया तो उन्होंने पूछा कि लक्ष्य इतना कम है तो नाम ग्लोबल क्यों रखा है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ इन्वेस्टर समिट नाम रखिए या लक्ष्य को ग्लोबल स्तर का बनाइए. तब अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन निवेश करेगा. मुख्यमंत्री ने उनसे पहले तैयारी करने, पॉलिसी व लैंड बैंक बनाने को कहा. उन्होंने लक्ष्य की निचली सीमा 2 लाख करोड़ रखने का निर्देश दिया और रोड शो की तैयारी करने को कहा. पहले इन्वेस्टर समिट में 4.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले. आज प्रदेश में 50 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं. 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तैयार हैं. 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली : मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही अदालत से स्थगन आदेश आ जाता था, लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई. भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में है. पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बजट और महिला कार्यबल की भागीदारी को तीन गुना करने में सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है.