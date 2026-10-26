सीएम योगी बोले- यूपी का मतलब पूछने वालों को उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का मिल रहा जवाब
लखनऊ में जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 को सीएम ने संबोधित किया. पहले की सरकारों पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:44 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मतलब पूछने वालों को अब प्रदेश की प्रगति और विकास की गति से जवाब मिल रहा है. उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है, जो निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, उद्योग, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
सोमवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री होगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय निवेशक लखनऊ आने से इनकार कर देते थे, लेकिन नए उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. जिनमें 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव इसके लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसी हैं और सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को जीसीसी, आधुनिक तकनीक और उच्च कौशल वाले रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले लखनऊ में जीसीसी समिट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना था, लेकिन एक भी इंडस्ट्री लीडर लखनऊ आने को तैयार नहीं हुआ.
निवेशकों ने शहर की खतरनाक छवि का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया. नतीजतन, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए समिट दिल्ली के पांच सितारा होटल में आयोजित करना पड़ा. उस समय प्रदेश की पहचान उपद्रव, अराजकता, माफिया के वर्चस्व और पॉलिसी पैरालिसिस से थी. जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं था तो पूंजी कैसे सुरक्षित होती? इसी अकर्मण्यता और अव्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार को अंग्रेजी के OR और हिंदी के और में भी अंतर नहीं महसूस होता था.
20 हजार करोड़ नहीं, दो लाख करोड़ का लक्ष्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर उनसे मिले. जब अधिकारियों ने समिट का नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और निवेश लक्ष्य 20 हजार करोड़ बताया तो उन्होंने पूछा कि लक्ष्य इतना कम है तो नाम ग्लोबल क्यों रखा है.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ इन्वेस्टर समिट नाम रखिए या लक्ष्य को ग्लोबल स्तर का बनाइए. तब अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन निवेश करेगा. मुख्यमंत्री ने उनसे पहले तैयारी करने, पॉलिसी व लैंड बैंक बनाने को कहा. उन्होंने लक्ष्य की निचली सीमा 2 लाख करोड़ रखने का निर्देश दिया और रोड शो की तैयारी करने को कहा. पहले इन्वेस्टर समिट में 4.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले. आज प्रदेश में 50 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं. 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं तैयार हैं.
10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली : मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी होते ही अदालत से स्थगन आदेश आ जाता था, लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई. भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में है. पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बजट और महिला कार्यबल की भागीदारी को तीन गुना करने में सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सड़क, बिजली, औद्योगिक संस्कृति और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था. उन्होंने अपने आश्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले बिजली के लिए हर महीने डीजल पर पांच लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे. अब 24 घंटे बिजली मिलती है और करीब दो लाख रुपये का बिल आता है, जिससे तीन लाख रुपये की बचत होती है. उन्होंने इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में आए बदलाव का उदाहरण बताया.
एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 60 प्रतिशत यूपी में : मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है. प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सबसे अधिक शहरों में मेट्रो संचालन और 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक है. वर्ष 2017 में केवल लखनऊ और वाराणसी के दो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, जबकि आज पांच अंतरराष्ट्रीय और 17 घरेलू एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. प्रदेश में इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और आठ हजार से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान भी हैं.
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस : मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों से किए गए वादों को पूरा करने की व्यवस्था विकसित हुई है. अब उद्योगपतियों को बुलाकर बताया जाता है कि उनका इंसेंटिव तैयार है और राशि खाते में भेज दी गई है. पहले निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा उपलब्ध है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का विस्तार हुआ है. प्रदेश प्रतिवर्ष दो लाख स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स) ग्रेजुएट तैयार कर रहा है और युवाओं को कौशल, नवाचार तथा तकनीक से जोड़कर इंडस्ट्री रेडी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी रेडी वर्कफोर्स बनाया जा रहा है.
सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 25 हजार हो गई है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा कि अंधविश्वास के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में नहीं जाते थे. उन्हें ईश्वर में विश्वास कम, कुर्सी पर ज्यादा विश्वास था. आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के हब बने हैं.
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