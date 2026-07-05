सीएम योगी बोले- राष्ट्र प्रेरणा स्थल नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के महान आदर्शों से जोड़ने का प्रेरणास्रोत
सीएम योगी ने LDA की विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल की विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:41 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विकास प्राधिकरण की तरफ से विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल की विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के अवसर पर किया. इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नबीन, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देशवासियों को समर्पित किया था. उन्होंने कहा कि यह स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान से नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अन्य अतिथियों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में स्थापित महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और संग्रहालय का अवलोकन किया. उन्होंने तीनों महापुरुषों की सिलिकॉन प्रतिमाओं, उनके जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी, आधुनिक संग्रहालय व्यवस्था और प्रस्तुतीकरण की सराहना की.
अतिथियों ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की भव्यता और इसकी प्रेरणादायी अवधारणा की प्रशंसा करते हुए इसे नई पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल बताया. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल की कॉफी टेबल बुक में इस भव्य परिसर को अत्यंत आकर्षक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. इसमें ड्रोन से लिए गए विहंगम दृश्य, कमल की आकृति में विकसित परिसर, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था की मनोहारी छवियां तथा संग्रहालय की आधुनिक संरचना को प्रमुखता से स्थान दिया गया है.
उन्होंने बताया कि बसंतकुंज योजना में लगभग 65 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज राजधानी के प्रमुख सार्वजनिक एवं प्रेरणादायी स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है. यह कॉफी टेबल बुक राष्ट्र प्रेरणा स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रेरणादायी विरासत को देश-विदेश में रहने वाले लोगों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी.
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