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सीएम योगी बोले- फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पहले ही जारी करें नोटिस, जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं

समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों व होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए. जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने वाली है या जिनके पास अब तक वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं. सीएम योगी ने कहा, जनसुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा. सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर फायर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश की विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तार से समीक्षा की गई. बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर यानी 84.80 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 643.60 हेक्टेयर के सापेक्ष 315.73 हेक्टेयर यानी 49.05 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1539.19 हेक्टेयर के सापेक्ष 654.77 हेक्टेयर और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 895.34 हेक्टेयर के सापेक्ष 266.82 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नए एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई धुरी बनेंगे, इसलिए इनके किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए. बैठक में मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे की प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण की स्थिति की भी समीक्षा की गई. बैठक में ग्रेटर नोएडा स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की प्रगति की समीक्षा की गई.