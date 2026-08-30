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सीएम योगी बोले- JPNIC सपा के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अड्डा जैसा बना दिया था

सीएम ने कहा, JPNIC पर खर्च हुए 864 करोड़ रुपये सैफई सिंडिकेट के नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के हैं.

रक्षा मंत्री और सीएम ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया.
रक्षा मंत्री और सीएम ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक है. सपा ने इसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अड्डा जैसा बना दिया था. एक महापुरुष के नाम का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता. प्रदेश सरकार अपराध व अपराधियों के साथ-साथ बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया. सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले जयप्रकाश नारायण के नाम पर सपा शासनकाल में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की लागत 200 करोड़ रुपये थी, लेकिन 864 करोड़ खर्च करने के बावजूद यह अधूरा रहा. जिस काम को 18 महीने में पूरा होना था, वह दो साल बाद भी अधूरा था.

जनता के पैसे पर डकैती की छूट नहीं : सेंटर पर सपा का कब्जा रखने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश के निजी सचिव और सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी शामिल थे. JPNIC पर खर्च हुए 864 करोड़ रुपये सैफई सिंडिकेट के नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के हैं. जनता के पैसे पर किसी राजनीतिक दल को डकैती डालने की छूट नहीं दी जा सकती.

सरकार ने कमेटी भंग कर इस सेंटर को वापस लिया है. अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इसे संचालित कर जयप्रकाश नारायण की स्मृति को जीवंत किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के खजाने से खर्च धनराशि की वसूली का प्रयास किया जाएगा. सरकार ने जिन लोगों के हाथ से खजाना छीन लिया, वे अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं.

दंगा-कर्फ्यू, जातीय राजनीति सपा की पहचान : मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए के नाम पर समाज को बांटने वाली सपा के लोगों ने कभी महापुरुषों का सम्मान तक नहीं किया. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर सपा नेताओं के मुंह से श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं निकला. एक ट्वीट तक नहीं किया. सपा दंगों की बादशाह है. कर्फ्यू उसकी पहचान और सरकारी खजाने में लूट-खसोट उसकी आदत रही है.

खाली जमीनों पर सपाई गुंडों का कब्जा और महिलाओं- बेटियों में भय का माहौल पिछली सरकार की सबसे बड़ी पहचान रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की भाजपा सरकार मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुआ मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन से जुड़ा अभियान है. जब बेटी को सुरक्षा मिलती है तो उसमें संरक्षण का भाव पैदा होता है.

प्रेरित करेगी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा : सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को समर्पित है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया. यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं देश की अखंडता, अंत्योदय और सुशासन की प्रेरणा देती हैं. इसी तरह वीरांगना अवंतीबाई लोधी की भव्य अश्वारोही प्रतिमा भारतीय नारी की गरिमा, शौर्य और तेजस्विता का प्रतीक बनकर देशवासियों को प्रेरित करेगी.

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