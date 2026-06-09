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सीएम योगी बोले-जिनका भी DNA भारतीय है, उनको भगवान राम से प्रेम

रामकथा के समापन में सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जिसमें भी भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी जरिए से भगवान राम के आदर्शों को जरूर मानता है. कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए तो किसी को भी भगवान राम से कोई गुरेज नहीं है. रामकथा के समापन में सीएम योगी. (Video Credit; ETV Bharat) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम ही वह अद्भुत शक्ति है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकता है. मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 500 वर्षों तक चले आंदोलन के बाद वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां रामलला विराजमान हैं, वही राम जन्मभूमि है. उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति ने रामभद्राचार्य के बयान को उद्धृत करते हुए कहा कि सनातन धर्मावलंबियों पर सदियों से कितना अत्याचार हुआ है, यह सुनकर अदालत भी प्रभावित हुई. रामायण से समसामयिक सबक योगी आदित्यनाथ ने रामायण की घटनाओं को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हुए कहा कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व पाती हैं, तो वे उसी प्रकार विनाश करती है, जैसा रावण के काल में होता था. उन्होंने शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाने की तुलना खर-दूषण और ताड़का से की. मुख्यमंत्री ने माता जानकी के अपहरण का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम ने उत्तर और दक्षिण को जोड़कर नारी गरिमा की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया. लव जिहाद का मुद्दा