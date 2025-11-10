ETV Bharat / state

यूपी के हर स्कूल में वंदे मातरम् अनिवार्य करेंगे, देश में जिन्ना को पनपने नहीं देंगे: योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सोमवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में अब फिर कोई जिन्ना पैदा ना होने पाए. अगर कोई जिन्ना पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा. हमें सावधान रहना होगा कि देश में दोबारा विभाजन की स्थिति ना बने. हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है. इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी के हर स्कूल में वंदे मातरम् अनिवार्य रूप से गाए जाने का भी ऐलान किया. सीएम गोरखपुर के नगर निगम परिसर में आयोजित एकता पदयात्रा सभा को संबोधित कर रहे थे.



वंदेमातरम्-सरदार पटेल जयंती के 150 वर्ष हुए: सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. यह सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती का भी वर्ष है. उन्होंने कहा कि 1896 से 1922 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गीत होता था लेकिन कांग्रेस ने 1923 में जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था. हमें याद रखना होगा भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए. जिन्ना अगर पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा. यह हर नागरिक का कर्तव्य है. हम उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य करेंगे. हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य कराया जाएगा ताकि यूपी के हर नागरिक के मन में देश के प्रति सम्मान का भाव जाग्रत हो सके.



वंदेमातरम का विरोध देश विभाजन का कारण बना था: सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम् का का विरोध ही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था. कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम् के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता. इसके बाद कांग्रेस ने एक और अपराध किया उसने वंदे मातरम गीत में संशोधन के लिए एक कमेटी बनाया. इसकी 1937 में रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने कहा कि, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रस्तुत करते हैं. इनको संशोधन कर दिया जाए. योगी ने कहा यह गीत धरती माता की उपासना का गीत है. भारत माता का एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम वंदे मातरम् का अपमान करने वालों के खिलाफ खड़े हों. योगी ने कहा कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ. उन्होंने कहा कि सपा का एक सांसद भी इस गीत का विरोध कर चुका है. हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना है और देश में दूसरा जिन्ना पैदा होने नहीं देना है.