सीएम योगी बोले, यूपी की उपलब्धियां विरासत के साथ विकास की यात्रा का शो-केस
गोरखपुर महोत्सव के समापन पर सीएम योगी ने 6 हस्तियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया, मैथिली ठाकुर को भी किया सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 8:07 PM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर और प्रदेश की उपलब्धियां विरासत के साथ विकास की यात्रा का शो-केस हैं. इनकी शो-केसिंग के लिए गोरखपुर महोत्सव एक मंच के रूप में है. जीवन हताशा या निराशा का नाम नहीं है. सामान्य नागरिक बेईमानी नहीं करता, वह अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है. गोरखपुर महोत्सव का मंच ऐसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी लोगों को प्रोत्साहित करता है. मुख्यमंत्री ये सारी बातें मंगलवार को चंपा देवी पार्क में आयोजित हुए गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए कही.
सीएम ने कहा कि तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं. तकनीक जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है. जिसका बड़ा उदाहरण है, वर्ष 2017 के पहले राशन न मिलने की जो शिकायतें आती थीं. हमारी सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक से जोड़ दिया तो समस्या ही समाप्त हो गई. इसी तरह तकनीक से जनधन योजना को जोड़कर भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण बनाया गया.
#LIVE: कला-संस्कृति-अध्यात्म के संगम गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करते मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी।https://t.co/DUxtbrhvGt— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 13, 2026
गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से सीएम ने खेल, विज्ञान, कृषि एवं सामाजिक कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाली छह विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया. खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी शिवम यादव, अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी अनन्या यादव, अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही नीतिश सिंह, विज्ञान के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आचार्य प्रो. शरद मिश्रा, कृषि के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान अविनाश कुमार मौर्या और सामाजिक कार्य के लिए आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया. इजिप्ट में प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के चलते शिवम यादव का पुरस्कार उनके पिता ने ग्रहण किया. मुख्यमंत्री ने इन सभी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य की मुक्तकंठ से सराहना की और उन्हें गोरखपुर का गौरव बढ़ाने वाला बताया. गोरखपुर रत्न से सम्मानित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव की स्मारिका 'अभ्युदय' का विमोचन किया.
इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हो रहे गोरखपुर महोत्सव से शिल्पकारों व कलाकारों को साल दर साल आगे बढ़ने का बड़ा प्लेटफार्म मिल रहा है. इस महोत्सव में स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है तो देश और दुनिया स्तर तक ख्यातिलब्ध कलाकार भी गोरखपुर आकर प्रस्तुति दे रहे हैं. यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संभव हो रहा है. महोत्सव के समापन समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में रामराज्य आ गया है. यहां अपराध खत्म और अपराधी ध्वस्त हो गए हैं. इसके बाद मशहूर लोक और भजन गायिका, नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने अपना भजन प्रस्तुत किया. जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकर सुना और फिर चलते-चलते मैथिली ठाकुर को उन्होंने सम्मानित भी किया.
इसे भी पढ़ें- त्रेतायुग से चली आ रही गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा, सीएम योगी के राज में बदला स्वरूप