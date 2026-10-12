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सीएम योगी बोले- कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना बंद करे, नहीं तो बचा-खुचा वजूद भी हो जाएगा खत्म

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगाह किया है कि, वह देश के भीतर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने से बाज आएं. संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना का प्रयास न करें. उनके इस कृत्य को पूरे देश की जनता और युवा देख रहे हैं.

कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के इस आचरण से उसका देश के भीतर जो कुछ भी बचा-खुचा प्रभाव है वह भी खत्म हो जाए. दरअसल, सीएम योगी सोमवार को गोरखनाथ मंदिर से यह बयान दिए, जिसको गोरखनाथ मंदिर मीडिया सेल ने जारी किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Video Credit: ETV Bharat)

जारी वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गैर जिम्मेदार राजनीतिक आचरण का परिचय देकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, आज देश के अंदर अराजकता का पर्याय बन चुकी है. पहले देश के अंदर पहचान का संकट खड़ा करके और फिर अपने भ्रष्ट मंसूबों के कारण वह भारत की जनता का विश्वास हो चुकी है. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस आचरण का परिचय दे रहे हैं वह कहीं से भी देशहित में नहीं.



योगी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को यह देखना चाहिए की जनता उन्हें बराबर क्यों इंकार कर रही है. 1985 के बाद कांग्रेस यूपी में नहीं आ पाई. देश के कई राज्य कांग्रेस से मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए चुनी गई सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के लिए कांग्रेस न्यूसेंस क्रिएट कर रही है.

इससे आमजन परेशान हो रहा है. संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है. कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को दोषी थरानी लगती है और जीत मिलती है तो यह उसका पराक्रम होता है.

उन्होंने कहा कि व्यवस्था फैलाना कांग्रेस की नियति का पाठ बन चुका है. कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वह अपने नेतृत्व को बदलें. ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास करें.

गोरखनाथ मंदिर में इस विचार को व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों को क्षतिपूर्ति राहत वितरित करने के लिए योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां उन्होंने इससे पहले मिशन शक्ति रैली को दिखाई हरी झंडी. यह रैली नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का संदेश लेकर निकली है.