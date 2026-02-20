ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- यूपी में तकनीकी विकास के लिया खोला खजाना, पांच साल में बनेंगी 100 नई टाउनशिप

सीएम योगी ने सदन में नई घोषणा के साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. ( Photo Credit; Cm yogi media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सेशन के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के तकनीकी विकास के साथ ही शहरीकरण, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और युवा सशक्तीकरण को लेकर सरकार की व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी सरकार जबरदस्त काम करेगी, जिसके लिए बजट का मुंह नहीं देखा गया. लघु मध्यम और उद्योगों में रोजगारों की बात भी मुख्यमंत्री ने की. 100 नई टाउनशिप होगी डेवलप : सीएम योगी ने कहा, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को अगले पांच सालों में सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. हाल ही में 114 टाउनशिप प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आधुनिक और सुव्यवस्थित नगरीय ढांचे का विस्तार होगा. यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट : मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम एमएसएमई सेक्टर है और सरकार ने इसे सशक्त बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं. उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, जिनमें तीन करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक एमएसएमई इकाई के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और पंजीकृत इकाइयों को पांच लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा कवर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025’ रिपोर्ट में यूपी फ्रंट रनर : मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले संभावनाएं तो थीं लेकिन निवेश का माहौल नहीं था. एमएसएमई इकाइयां उपेक्षित थीं और परंपरागत उद्योग हताशा की स्थिति में थे. नौ वर्षों में हमने उन्हें उबारने में महत्वपूर्ण कार्य किया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की ‘फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025’ रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में रखा गया है. वित्तीय प्रबंधन की सराहना की : मुख्यमंत्री ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है. ये आज के उत्तर प्रदेश की स्थिति है. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद का ब्रास उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा और भदोही की कालीन, ये सभी सदियों पुरानी परंपराएं हैं. सरकार ने इनका सर्वे और मैपिंग कर यह आकलन किया कि इन्हें डिजाइन, तकनीक, वित्त, पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रशिक्षण में कहां सहयोग की आवश्यकता है. एमएसएमई से मिला तीन करोड़ लोगों को रोजगार : मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से इन पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान और बाजार मिला. उन्होंने कहा कि आज देश में सर्वाधिक लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में हैं. इन इकाइयों में तीन करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है. कारीगरों को दे रहें मदद : मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी ग्राम स्वराज की अवधारणा के अंतर्गत गांव आत्मनिर्भर होते थे. समय के साथ यह व्यवस्था कमजोर हुई. इसे पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2019 में ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ लागू की गई. इसके तहत कारीगरों को टूलकिट वितरण, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा दी जा रही है. 1 लाख 10 हजार युवाओं को दिया लोन : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा योजना’ लागू की गई है. इसके अंतर्गत तीन चरणों में 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख रुपये तक का गारंटीमुक्त एवं ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से अधिक युवाओं को इस योजना के तहत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी गई है. देश में बड़े स्तर पर तैयार हो रहा स्मार्टफोन : मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. इस अवधि में प्रदेश ने इस सेक्टर में नई दिशा और नई गति के साथ कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज देश के कुल स्मार्टफोन निर्माण का 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है. पूरे देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन यूपी में हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार और निवेश का संकेत है.