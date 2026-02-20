सीएम योगी बोले- यूपी में तकनीकी विकास के लिया खोला खजाना, पांच साल में बनेंगी 100 नई टाउनशिप
बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में यू-हब की स्थापना की जाएगी.
Published : February 20, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 8:38 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सेशन के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के तकनीकी विकास के साथ ही शहरीकरण, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और युवा सशक्तीकरण को लेकर सरकार की व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की.
उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी सरकार जबरदस्त काम करेगी, जिसके लिए बजट का मुंह नहीं देखा गया. लघु मध्यम और उद्योगों में रोजगारों की बात भी मुख्यमंत्री ने की.
100 नई टाउनशिप होगी डेवलप : सीएम योगी ने कहा, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को अगले पांच सालों में सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. हाल ही में 114 टाउनशिप प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आधुनिक और सुव्यवस्थित नगरीय ढांचे का विस्तार होगा.
यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट : मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम एमएसएमई सेक्टर है और सरकार ने इसे सशक्त बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं. उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, जिनमें तीन करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक एमएसएमई इकाई के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और पंजीकृत इकाइयों को पांच लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा कवर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है.
फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025’ रिपोर्ट में यूपी फ्रंट रनर : मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले संभावनाएं तो थीं लेकिन निवेश का माहौल नहीं था. एमएसएमई इकाइयां उपेक्षित थीं और परंपरागत उद्योग हताशा की स्थिति में थे. नौ वर्षों में हमने उन्हें उबारने में महत्वपूर्ण कार्य किया है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की ‘फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025’ रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में रखा गया है.
वित्तीय प्रबंधन की सराहना की : मुख्यमंत्री ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है. ये आज के उत्तर प्रदेश की स्थिति है. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद का ब्रास उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा और भदोही की कालीन, ये सभी सदियों पुरानी परंपराएं हैं. सरकार ने इनका सर्वे और मैपिंग कर यह आकलन किया कि इन्हें डिजाइन, तकनीक, वित्त, पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रशिक्षण में कहां सहयोग की आवश्यकता है.
एमएसएमई से मिला तीन करोड़ लोगों को रोजगार : मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से इन पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान और बाजार मिला. उन्होंने कहा कि आज देश में सर्वाधिक लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में हैं. इन इकाइयों में तीन करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है.
कारीगरों को दे रहें मदद : मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी ग्राम स्वराज की अवधारणा के अंतर्गत गांव आत्मनिर्भर होते थे. समय के साथ यह व्यवस्था कमजोर हुई. इसे पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2019 में ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ लागू की गई. इसके तहत कारीगरों को टूलकिट वितरण, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा दी जा रही है.
1 लाख 10 हजार युवाओं को दिया लोन : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा योजना’ लागू की गई है. इसके अंतर्गत तीन चरणों में 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख रुपये तक का गारंटीमुक्त एवं ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से अधिक युवाओं को इस योजना के तहत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी गई है.
देश में बड़े स्तर पर तैयार हो रहा स्मार्टफोन : मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. इस अवधि में प्रदेश ने इस सेक्टर में नई दिशा और नई गति के साथ कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज देश के कुल स्मार्टफोन निर्माण का 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है. पूरे देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन यूपी में हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार और निवेश का संकेत है.
21 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे फैब यूनिट का शिलान्यास : मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. वैश्विक निवेश के तहत सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की शुरुआत कर दी है. 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतमबुद्ध नगर में एक फैब यूनिट का शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना में दुनिया की अग्रणी कंपनियां भारत से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश करेंगी. यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है.
यूपी परफॉर्मर स्टेट : मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें से आधे का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर राज्य बन गया है. सरकार 25 लाख युवाओं को एआर, वीआर और एक्सआर आधारित कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है. इसके लिए बजट में विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है. लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में यू-हब (प्लग एंड प्ले, इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन) की स्थापना की जाएगी. यह यू-हब युवाओं, स्टार्टअप्स और नवाचार से जुड़े उद्यमियों को एक ही स्थान पर आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा.
नक्शा पास कराने से मिली मुक्ति : मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीबों सहित सभी वर्गों के लिए आवास निर्माण और लैंड बैंक निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया गया है. शहरी विकास में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए कंप्लायंस रिडक्शन एवं डी-रेगुलेशन नीति लागू की गई है. इसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर केवल पंजीकरण की आवश्यकता होगी, नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. वहीं 500 वर्ग मीटर तक आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंडों के लिए स्वतः मानचित्र अनुमोदन की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है.
मेरठ में दो कॉरिडोर हो रहे डेवलप : परिवहन अवसंरचना के विस्तार पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया. उन्होंने बताया कि लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज फेज के लिए 1268 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त मेरठ-दिल्ली के बीच नमो भारत ट्रेन (रैपिड रेल) के उद्घाटन की घोषणा की गई है, जिससे दोनों शहरों के बीच 40 से 45 मिनट में यात्रा संभव होगी. मेरठ में दो कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, एक नमो भारत ट्रेन और दूसरा मेट्रो संचालन के लिए जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम देंगे.
12,500 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार कर रहे : मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्रदेश में 27 एक्सप्रेस-वे के किनारे इंटीग्रेटेड क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. इन क्लस्टरों के लिए 12,500 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश में कुल 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है, जो निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश आए : मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से 65 विभागों के 4,675 अनुपालन को सरल बनाया गया है. इससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है. प्रदेश को अब तक 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की निवेश क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से सात लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया जारी है.
कोविड काल में लौटे श्रमिकों को रोजगार दिया : कोविड काल में अन्य राज्यों से लौटे 40 लाख श्रमिकों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनमें से 90 प्रतिशत आज उत्तर प्रदेश में ही कार्यरत हैं. यह प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार की सफलता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स रैंकिंग, गुड गवर्नेंस इंडेक्स और डी-रेगुलेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है.
युवाओं को मिलेगा रोजगार : युवाओं के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत स्नातक एवं परास्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण के लिए 2375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस पहल से डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा वर्ग को रोजगारोन्मुखी अवसरों के लिए तैयार किया जा सकेगा.
