राष्ट्रीय युवा दिवस पर CM योगी बोले- अब यूपी में सब चंगा, युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता

स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम योगी ने युवाओं को किया सम्मानित और प्रेरित

राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं को सम्मानित करते सीएम योगी.
राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं को सम्मानित करते सीएम योगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:52 PM IST

लखनऊ/संतकबीर नगरः स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया. 'युवा शक्ति-राष्ट्र शक्ति' के संकल्प के साथ आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को नई दिशा देने पर जोर दिया.

विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएंः कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की यात्रा नरेंद्र से युग प्रवर्तक तक की प्रेरणादायी यात्रा है. उन्होंने गर्व से कहा था कि "मैं हिंदू हूं". मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएं और मानवता के कल्याण के मार्ग पर चलें. मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की युवा-केंद्रित उपलब्धियों का बखान करते हुए बताया कि राज्य में अब कोई सिफारिश नहीं चलती. सीएम ने कहा, "हमने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. अब युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता. अब कर्फ्यू नहीं, अब दंगा नहीं, अब यूपी में सब चंगा है. निवेश आ रहा है और पर्यटन भी तेजी से बढ़ रहा है.

ग्राम पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों का हिस्सा बनेंः योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुलाई में वन महोत्सव के दौरान 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने युवक मंडल दल और महिला रक्षक दल से जल संरक्षण के कार्य में सक्रिय भागीदारी की अपील की, जिसमें चेक डैम बनाकर जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए. युवाओं को खेल और मनोरंजन से जोड़ने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवक मंगल दल को ग्राम पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए. इससे न केवल मनोरंजन होगा, बल्कि नए युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शन का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा.

युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकतः कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया और स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी निर्णायक भूमिका है.यह आयोजन युवाओं में उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने में सफल रहा. राज्य सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास जारी है. राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर पूरे प्रदेश में युवा शक्ति को नमन किया जा रहा है.

CM Media Cell
सन्त कबीर नगर के रिज़वान मुनीर को सम्मानित करते सीएम योगी.

रिजवान राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवॉर्ड से सम्मानितः वहीं, सन्त कबीर नगर के उजियार क्षेत्र के रहने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ता रिज़वान मुनीर को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवॉर्ड मुख्यमंत्री सम्मानित किया गया. एक लाख रुपए, ट्रॉफी, मोमेंटो, साल व प्रमाण पत्र देकर मुख्यमंत्री ने रिजवान को सम्मानित किया. रिज़वान मुनीर लम्बे समय से विकास खंड सेमरियावा के तप्पा उजियार क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वृहद पौधारोपण अभियान के तहत अब तक जनपद में 12 हजार से अधिक पौधे लगवाकर हरित संदेश दिया है. इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही है. युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जागरूकता एवं मार्गदर्शन शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जल संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान और मतदाता जागरूकता जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें युवाओं का रोल मॉडल बना दिया है.

