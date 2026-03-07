ETV Bharat / state

पं. गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि: सीएम योगी बोले, यूपी आज जो कुछ भी कर पा रहा है, उसके पीछे पंत की सोच'

सीएम योगी ने पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पं. गोविंद बल्लभ की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि.

Photo Credit; ETV Bharat
पं. गोविंद बल्लभ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ‘भारत रत्न’ पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की. योगी ने लोकभवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें भारत मां का महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल अधिवक्ता व सुयोग्य प्रशासक बताया. सीएम ने कहा कि पं. गोविंद बल्लभ पंत के कार्य हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास व सुधार के लिए अनेक कदम उठाए.

स्वाधीनता संग्राम में बड़ा योगदान: सीएम ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का हिस्सा था. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर वह वकालत छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे. जब देश गुलाम था, तब 1937 में उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में उनका चयन हुआ था. उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पं. गोविंद बल्लभ पंत जी का स्मरण सभी करते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम के रूप में रखी थी विकास की आधारशिला: योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंत ने विकास की जो आधारशिला रखी और जो विज़न प्रस्तुत किया, उसका अनुसरण करते हुए यूपी आज भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना हुआ है. उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, उसके पीछे पं. गोविंद बल्लभ पंत की सोच है. उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास व सुधार के लिए अनेक कदम उठाए.

होम मिनिस्टर होते हुए किए अनेकों कार्य: सीएम ने कहा, पंत ने गृह मंत्री के रूप में देश को अमूल्य सेवाएं दीं. राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. देश की स्वाधीनता में अमूल्य योगदान और उत्तर प्रदेश और देश की बहुमूल्य सेवा के लिए 1957 में उन्हें ‘भारत रत्न’ दिया गया. पं. गोविंद बल्लभ पंत के कार्य आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में CM योगी का RSS और BJP के दिग्गजों संग महामंथन पूरा, सीएम योगी हुए लखनऊ के लिए रवाना

TAGGED:

UTTAR PRADESH FIRST CHIEF MINISTER
CM YOGI ADITYANATH TRIBUTE TO PANT
DEATH ANNIVERSARY PT GOVIND BALLABH
LUCKNOW NEWS
CM YOGI LUCKNOW NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.