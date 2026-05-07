CM योगी बोले- अब सिफारिश से नहीं, निष्पक्षता और पारदर्शिता से मिलता है नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:18 PM IST
मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में UPPSC और UPSSSC द्वारा विभिन्न विभागों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो चुकी है. यहां किसी प्रकार की सिफारिश या अनैतिक कार्य की कोई गुंजाइश नहीं बची है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 272 अनुदेशकों सहित विभिन्न विभागों के करीब 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया होगा कि उन्हें कहीं भी सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी. विज्ञापन जारी होने से लेकर आवेदन, परीक्षा और परिणाम तक की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही.
उन्होंने कहा कि जब नियत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती. यही कारण है कि आज योग्य अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है. सीएम योगी ने अपने संबोधन में दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का भी उल्लेख किया.
#LIVE: आयुष, व्यावसायिक शिक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में नव चयनित कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 7, 2026
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उन्होंने कानपुर की एक दिव्यांग युवती का जिक्र करते हुए कहा कि वह विधानसभा के सामने उनकी बनाई हुई तस्वीर लेकर बैठी थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देकर उसका उपचार कराया, जिसके बाद वह अब बोल और सुन भी पा रही है.
उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना गलत है और इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ता है. सरकार दिव्यांगजनों के लिए लगातार कार्य कर रही है.
प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए दो विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय पर अलग-अलग प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई है और उपकरण वितरण के लिए डीआरसी योजना को भी गति दी जा रही है.
उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति किसी व्यवस्था में बैठता है तो वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है. इसलिए भ्रष्ट प्रवृत्तियों को शुरुआत में ही समाप्त करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लिए न्याय चाहते हैं तो यह भी याद रखना होगा कि दूसरा व्यक्ति भी न्याय की अपेक्षा रखता है.
मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना होगा. हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
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