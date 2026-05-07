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CM योगी बोले- अब सिफारिश से नहीं, निष्पक्षता और पारदर्शिता से मिलता है नियुक्ति पत्र

लखनऊ के कार्यक्रम में सीएम योगी. ( Photo Credit: CM Yogi X Handle )