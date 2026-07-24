ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- एक क्षेत्र में नहीं अब पूरे प्रदेश में निकलती है कावड़ यात्रा, हरियाणा और उत्तराखंड से भी समन्वय करें अफसर

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शुक्रवार देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं एक जैसी हों और कहीं भी श्रद्धालुओं को असुविधा न हो.

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह ने तैयारियों की जानकारी दी. मेरठ मंडलायुक्त और एडीजी जोन मेरठ ने कांवड़ यात्रा प्रबंधन का प्रस्तुतीकरण दिया. मुख्यमंत्री ने मेरठ जोन की कार्ययोजना को सभी पुलिस जोनों के साथ साझा करने को कहा, ताकि रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समान स्तर की व्यवस्था लागू हो सके.

शिविर संचालकों को हो सत्यापन : मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही. लाखों श्रद्धालु पूरे प्रदेश से गुजरते हैं. इसलिए स्थानीय प्रशासन कांवड़ संघों से सतत संवाद रखे. शिविर संचालकों का सत्यापन समय से पूरा किया जाए. कांवड़ की निर्धारित ऊंचाई के पालन के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों से समन्वय कर वहां के संघों से भी नियमित बातचीत की जाए.

स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से काम करे : यात्रा मार्गों को लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल हो. मार्गों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था रहे. स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से काम करे. जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगें और एंटी वेनम, एंटी रैबीज इंजेक्शन सहित जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों. प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएं. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली से भजन के साथ आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जाएं.

कांवड़ मार्ग पर दुकान के संचालक का नाम जरूरी : खाद्य सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया. कांवड़ मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी. खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और ओवररेटिंग पर जीरो टॉलरेंस होगी. हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए. अधिकारी नियमित निरीक्षण करें. डीजे की आवाज निर्धारित मानकों में ही रहे. कानफोड़ू ध्वनि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी.