बलरामपुर में सीएम योगी बोले- धर्म हमें मानवता सिखाता है, ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ को दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया. ( Photo Credit; cm media cell )