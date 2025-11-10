ETV Bharat / state

बलरामपुर में सीएम योगी बोले- धर्म हमें मानवता सिखाता है, ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ को दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी देवीपाटन मंदिर में ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए.

सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया.
सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया. (Photo Credit; cm media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 9:47 PM IST

बलरामपुर : सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को बलरामपुर के तुलसीपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने संत सम्मेलन और श्रीमद् भागवत कथा में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म हमें मानवता सिखाता है, संस्कृति हमें जोड़े रखती है और सेवा हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा देती है. संत समाज ने हमेशा देश को एकता और जागृति का संदेश दिया है.

सीएम योगी आदिशक्ति मां पाटेश्वरी देवीपाटन मंदिर में ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित संत सम्मेलन और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि इस तरह के आध्यात्मिक आयोजन समाज को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करते हैं.

उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ का जीवन अध्यात्म, सेवा और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक था. युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने जीवन में संतों के आदर्शों को आत्मसात करे. ब्रह्मलीन महंत योगी महेंद्रनाथ का जीवन अध्यात्म, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक था. उन्होंने समाज में धर्म, शिक्षा और संस्कारों के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया. उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है.

सीएम योगी ने कहा कि संत समाज ने हमेशा देश को एकता और जागृति का संदेश दिया है. आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि वे अपने जीवन में संतों के आदर्शों को आत्मसात करें. तुलसीपुर पहुंचने पर विधायक पलटूराम, कैलाश नाथ शुक्ला, जिलाधिकारी विपिन जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

यह भी पढ़ें : देवबंदी उलेमा बोले- शरीयत में जायज नहीं वंदे मातरम गाना, डिप्टी सीएम ने कहा- मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे

