सीएम योगी बोले- ईद मिलन कार्यक्रम बहुत देखे, दीपावली मिलन पहली बार देख रहा हूं, धनतेरस पर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की
RSS लखनऊ महानगर के दीपावली परिवार मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी एवं संघ के प्रचारक शामिल हुए.
लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) लखनऊ महानगर की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल हुए. इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमने ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन दीपावली मिलन पहली बार देख रहा हूं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दीपावली मिलन समारोह अद्भुत है.
सीएम ने कहा, उत्सव धीरे-धीरे परिवार तक ही सीमित होते जा रहे थे. हमारे इतिहास या युग विशेष को नयी दिशा देने वाली घटनाओं को प्रतीक के रूप में हम आज पर्व रूप में मनाते हैं. पर्व व त्योहार तो हम हमेशा मनाते रहते हैं, लेकिन यह परिवार मिलन दुर्लभ है. पहले राजभवन व मुख्यमंत्री आवास पर ईद मिलन और इफ्तार पार्टियां ही होती थीं. यह दीपावली मिलन परिवार व समाज की एकता को बढ़ाने का कार्य करेगा.
गुलामी के नाम फैजाबाद को बदला : सीएम योगी ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने अपने प्रमुख सचिव को दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या के निरीक्षण का आदेश दिया, पता चला कि वहां अंधेरा छाया था. अगले वर्ष से सरकार ने अयोध्या के दीपोत्सव को मनाना शुरू किया. लोगों ने पूछा कि यह दीपोत्सव कराने से क्या होगा तो हमने कहा कि इससे संकल्प पूरा होगा.
स्वदेशी सामान ही खरीदें : पहले तो डर भी लगता था कि कहीं लोग मंदिर निर्माण की मांग न कर दें. इसलिये पहले हमने गुलामी के नाम फैजाबाद को बदल कर अयोध्या किया. आगे परमात्मा की कृपा से रामंदिर हमारे सामने है. योगी ने कहा, धनतेरस पर स्वदेशी सामान ही खरीदें. साथ ही संकल्प लें कि दीपावली पर एक गरीब परिवार के घर मिठाई, दीया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अवश्य पहुंचायें.
संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं यहां प्रवेश करते हुए सोच रहा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शताब्दी वर्ष में संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन जायेगा. भगवा रंग ही इसके प्रेरणा का प्रतीक है. कभी-कभी मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा संगठन कैसे बना होगा.
रक्षा मंत्री से पहले संघ का स्वयंसेवक : उन्होंने कहा, आस्था व विश्वास में बड़ी ताकत होती है. यदि गणित की समस्या आस्था व विश्वास के आधार पर हल हो सकती है तो मानव जीवन की समस्या इसके आधार पर कैसे सम्भव नहीं है. डॉक्टर हेडगेवार ने भगवा को ही अपना प्रेरणा स्रोत क्यों माना ? क्योंकि शायद वे किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं चाहते थे. भारत सरकार ने संघ की शताब्दी यात्रा पर डाक टिकट व सिक्का जारी किया है. जब एक स्वयंसेवक ऐसे पदों पर होगा तो परिणाम ऐसे सुखद ही आयेंगे. जब हम विदेशी दौरे पर जाते है और वहां संघ की विशालता की चर्चा होती है, तो बताते हैं कि हम रक्षा मंत्री बाद में पहले संघ का स्वयंसेवक हूं.
हिन्दू संस्कृति उत्सवधर्मी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लखनऊ महानगर की ओर से दीपावली के पर्व पर आयोजित कार्यकर्ता परिवार मिलन कार्यक्रम सीएमएस गोमतीनगर में आयोजित हुआ. कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों ने भगवान गणेश व लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तत्पश्चात देवी भजन की प्रस्तुति हुई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांतरंजन ने कहा, अपनी हिन्दू संस्कृति प्राचीन काल से ही उत्सवधर्मी रही है. हर हफ्ते हम कई पर्व-त्योहार मनाते रहते रहते हैं. भारतीय संस्कृति की जड़ें इन पर्वों से और मजबूत होती हैं.
