सीएम योगी बोले- ईद मिलन कार्यक्रम बहुत देखे, दीपावली मिलन पहली बार देख रहा हूं, धनतेरस पर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की

कार्यकर्ता परिवार मिलन कार्यक्रम सीएमएस गोमतीनगर में आयोजित हुआ. ( Photo Credit; RSS Media Cell )

लखनऊ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) लखनऊ महानगर की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल हुए. इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमने ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन दीपावली मिलन पहली बार देख रहा हूं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दीपावली मिलन समारोह अद्भुत है. सीएम ने कहा, उत्सव धीरे-धीरे परिवार तक ही सीमित होते जा रहे थे. हमारे इतिहास या युग विशेष को नयी दिशा देने वाली घटनाओं को प्रतीक के रूप में हम आज पर्व रूप में मनाते हैं. पर्व व त्योहार तो हम हमेशा मनाते रहते हैं, लेकिन यह परिवार मिलन दुर्लभ है. पहले राजभवन व मुख्यमंत्री आवास पर ईद मिलन और इफ्तार पार्टियां ही होती थीं. यह दीपावली मिलन परिवार व समाज की एकता को बढ़ाने का कार्य करेगा. गुलामी के नाम फैजाबाद को बदला : सीएम योगी ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने अपने प्रमुख सचिव को दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या के निरीक्षण का आदेश दिया, पता चला कि वहां अंधेरा छाया था. अगले वर्ष से सरकार ने अयोध्या के दीपोत्सव को मनाना शुरू किया. लोगों ने पूछा कि यह दीपोत्सव कराने से क्या होगा तो हमने कहा कि इससे संकल्प पूरा होगा. स्वदेशी सामान ही खरीदें : पहले तो डर भी लगता था कि कहीं लोग मंदिर निर्माण की मांग न कर दें. इसलिये पहले हमने गुलामी के नाम फैजाबाद को बदल कर अयोध्या किया. आगे परमात्मा की कृपा से रामंदिर हमारे सामने है. योगी ने कहा, धनतेरस पर स्वदेशी सामान ही खरीदें. साथ ही संकल्प लें कि दीपावली पर एक गरीब परिवार के घर मिठाई, दीया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अवश्य पहुंचायें.