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गोरखपुर में सीएम योगी बोले- विपक्ष के मनगढ़ंत नैरेटिव का दें मुंहतोड़ जवाब, बूथ स्तर पर मजबूत रहें कार्यकर्ता

कार्यकर्ता रहें तैयार : इसका जवाब देने के लिए बूथ स्तर के कार्यकताओं को तैयार रहना होगा. निगेटिव नैरेटिव सेट करने की मंशा वाले लोगों के शासन में माफिया की गुंडागर्दी, फिरौती वसूली, बहन-बेटियों और व्यापारियों की असुरक्षा, पर्व-त्योहारों पर दंगे के चलते मातम जैसे माहौल के सभी दृश्य निकालने पड़ेंगे. पेपर की कटिंग्स निकालनी पड़ेगी. उस समय के दृष्टांत निकालने पड़ेंगे और शब्दों की मर्यादा में पूरी आक्रामकता के साथ जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे डबल इंजन सरकार के अच्छे कार्यों का प्रचार-प्रसार करते हुए अपने बूथ पर सजग और सतर्क रहें. जिन लोगों ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे हर दृष्टि से फेल होकर आज सोशल मीडिया का सहारा लेंगे. झूठे, मनगढ़ंत आरोप लगाकर तमाम प्रकार के निगेटिव नैरेटिव सेट करने का वे प्रयास करेंगे.

विरासत का करना है सम्मान : मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे युवाओं को विकास भी करना है और विरासत का भी सम्मान करना है. देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों को दुश्मन के मंसूबों का काम भी तमाम करना है.

सीएम योगी ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विपक्ष की तरफ से मनगढ़ंत आरोपों का एक नया वार शुरू होगा, उस पर प्रतिवार और उसका प्रतिवाद करने के लिए भाजपा की बूथ स्तर की टीम खुद को मजबूत रखे.

गोरखपुर : युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, लगातार सत्ता से दूर रहने से विपक्ष हताश और निराश हो चुका है. विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकारात्मक नैरेटिव चलाए जा रहे हैं. शब्दों की मर्यादा में रहकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें.

सीएम योगी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति सदैव सत्य और सनातन के साथ रही है. प्रभु श्रीराम, श्रीकृष्ण, वीर अभिमन्यु, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार पुत्रों, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और वीर सावरकर के जीवन का उद्धरण देते हुए कहा कि ये सब उसी युवा ऊर्जा शक्ति के प्रतीक और प्रेरणा हैं, जिन्होंने सब कुछ देश और धर्म के लिए किया.

ईरान-अमेरिका युद्ध का असर नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा, ईरान-अमेरिका युद्ध से दुनिया बुरी तरह प्रभावित है. सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में भी डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम चार गुना बढ़ गए हैं. भारत के अगल-बगल जितने भी देश हैं उन सब में भी बहुत खराब स्थिति है. अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम नियंत्रण है. भारत के अंदर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है.

फिल्म सिटी से यूपी के नौजवानों को मिलेगा भरपूर अवसर : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी के आगामी दिनों में शिलान्यास होने की जानकारी देते हुए कहा कि इससे यूपी के नौजवानों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिलेगा. उन्होंने युवाओं को दो करोड़ टैबलेट-स्मार्टफोन वितरण के लक्ष्य की चर्चा करते हुए बताया कि 50 लाख युवाओं को इसका लाभ मिल चुका है.

गोरखपुर को दी दो सौगात : सीएम योगी ने शहर को दो परियोजनाओं की सौगात भी दी. सीएम योगी ने घंटाघर स्थित अमर बलिदानी बंधु सिंह पार्क में बने मल्टीलेवल पार्किंग सह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण और विरासत गलियारा पांडेयहाता कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडों और माफिया को पनपने नहीं देंगे. गुंडों और माफिया की जहां जगह होगी, वहां उन्हें पहुंचा दिया जाएगा. आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों व महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है.

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, ये ऐसे लोग हैं जो खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन हिंदुस्तान का गाएंगे नहीं. उन्होंने कहा कि नया भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा. बिना भेदभाव सबको शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो राष्ट्र के प्रतीकों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को सम्मान देना होगा.

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