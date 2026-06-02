गोरखपुर में सीएम योगी बोले- पिछली सरकारों में होता था ताल-पोखरों पर कब्जा, हम कर रहे संरक्षण
सीएम योगी ने कहा, रामगढ़ताल की तर्ज पर चिलुआताल को बनाएंगे ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का बेहतरीन केंद्र.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 9:57 PM IST
गोरखपुर : सीएम योगी ने मंगलवार शाम गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित प्राकृतिक झील चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में ताल-पोखरों पर कब्जा होता था, ताल-पोखरों को अपनी बपौती समझकर कुछ लोग इस पर हवेली बनवा लेते थे. जिन ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं हुआ तो वे गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे.
भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है. उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है.
20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किए गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरणों में चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
चिलुआताल में होगा 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन : सीएम योगी ने कहा, अच्छी सरकारें, अच्छी चीजें लेकर आती हैं. चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे बढाया जा रहा है. इससे चिलुआताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा. पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा थर्मल एनर्जी से कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है. इससे किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता. चिलुआताल में लगने वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा.
नेचुरल है चिलुआताल का पानी : योगी ने कहा, अभी तक गोरखपुर में ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र रामगढ़ताल ही था. उसमें ड्रेनेज का पानी जाता था. रामगढ़ताल की सफाई कराई गई, ताल को डिसिल्ट किया गया. वहां आज भी पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है. रामगढ़ताल का पानी पूरी तरह नेचुरल नहीं है. जबकि चिलुआताल का पानी नेचुरल है जो जंगलों से होकर आता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद कारखाने के निर्माण में चिलुआताल को डिसिल्ट कर यहां से पानी दिया गया. सिल्ट का उपयोग निचले इलाकों के भराव में किया गया.
वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल की तरह चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले रामगढ़ताल में नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ. इसमें 22 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी आए. अब जब लोग चिलुआताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा.
डेवलपमेंट प्लान से बनती है अच्छी धारणा : मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे सिटी डेवलपमेंट प्लान से लोगों के मन में शहर की अच्छी धारणा बनती है. हमें गोरखपुर को सेफ और स्मार्ट सिटी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सिटी बनाना है. विकास की प्रक्रिया सतत आगे बढ़ती रहेगी लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों की है.
उन्होंने विकास के संरक्षण करने, सार्वजनिक संपति का नुकसान न करने, सार्वजनिक संपति का नुकसान करने वालों को जेल भेजवाने और गंदगी न करने की अपील की. साथ ही रामगढ़ताल की सफाई के दौरान 56 बोरा प्लास्टिक मिलने का जिक्र करते हुए आह्वान किया कि गोरखपुर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ-सुंदर शहर बनाने का संकल्प लेना होगा.
सीएम ने किया पौधरोपण : मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर विश्व योग दिवस 21 जून तक स्वच्छता, पौधरोपण और योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 5 जून को महानगर के 2 मंडल सांसद और ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में रामगढ़ताल और 5 मंडल चिलुआताल के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण का वृहद अभियान चलाएं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण अवसर पर भ्रमण कर घाट/नौका विहार का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने घाट परिसर में हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल के समीप निर्माणाधीन भजन संध्या स्थल का भी जायजा लिया. 12.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
यह भी पढ़ें : बुलंदशहर में सिपाही ने स्क्रैप कारोबारी पर तानी पिस्टल, भीड़ ने पुलिस कर्मी को घेरा, धक्का-मुक्की हुई