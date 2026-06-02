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गोरखपुर में सीएम योगी बोले- पिछली सरकारों में होता था ताल-पोखरों पर कब्जा, हम कर रहे संरक्षण

सीएम योगी ने चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया. ( Photo Credit; District Administration )

गोरखपुर : सीएम योगी ने मंगलवार शाम गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित प्राकृतिक झील चिलुआताल के पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में ताल-पोखरों पर कब्जा होता था, ताल-पोखरों को अपनी बपौती समझकर कुछ लोग इस पर हवेली बनवा लेते थे. जिन ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं हुआ तो वे गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे. भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल-पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है. उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है. 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किए गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरणों में चिलुआताल को रामगढ़ताल की तर्ज पर ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. चिलुआताल में होगा 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन : सीएम योगी ने कहा, अच्छी सरकारें, अच्छी चीजें लेकर आती हैं. चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्यवाही को आगे बढाया जा रहा है. इससे चिलुआताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा. पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा थर्मल एनर्जी से कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी होती है. इससे किसी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता. चिलुआताल में लगने वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा. नेचुरल है चिलुआताल का पानी : योगी ने कहा, अभी तक गोरखपुर में ईको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र रामगढ़ताल ही था. उसमें ड्रेनेज का पानी जाता था. रामगढ़ताल की सफाई कराई गई, ताल को डिसिल्ट किया गया. वहां आज भी पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है. रामगढ़ताल का पानी पूरी तरह नेचुरल नहीं है. जबकि चिलुआताल का पानी नेचुरल है जो जंगलों से होकर आता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद कारखाने के निर्माण में चिलुआताल को डिसिल्ट कर यहां से पानी दिया गया. सिल्ट का उपयोग निचले इलाकों के भराव में किया गया.