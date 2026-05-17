CM योगी बोले- देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने वाली एकमात्र पार्टी भाजपा
कांग्रेस सरकार ने देश से विश्वासघात करते हुए कश्मीर में धारा 370 और परमिट सिस्टम लागू कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 3:46 PM IST
गोरखपुर: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि जनता कांग्रेस, सपा, राजद, टीएमसी और डीएमके जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी को कभी सम्मान नहीं देती. बीजेपी कार्यकर्ताओं को समाज में मिलने वाले सम्मान की मुख्य वजह उनके आचरण, मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करते हैं.
दरअसल, सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र स्थित तेनुआ टोल प्लाजा के समीप एक रिजॉर्ट में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रतिभागियों को राष्ट्र प्रथम के भाव से अनवरत आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम करने वाली भाजपा एकलौती पार्टी है. केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने इसी को अपने कार्यक्रमों का आधार बनाया है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि हेतु देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 के… pic.twitter.com/kcAPTK4Vtr
भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय: भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है. सीएम ने कहा कि भाजपा देश ही नहीं, दुनिया का एकमात्र राजनीतिक दल है, जिसने हमेशा और मजबूती से यह घोषणा की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम होना चाहिए.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए... pic.twitter.com/SqMEMwuqk3
सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव से पार्टी के संस्थापकों ने जो मूल्य, आदर्श और संस्कार दिए हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए कार्यकर्ता जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देश ही नहीं दुनिया के भारतवंशियों के सामने पार्टी के रूप में सिर्फ भाजपा का ही चेहरा और कमल का फूल चुनाव निशान सामने होता है.
पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/KRE0FIK6ya— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए... pic.twitter.com/SqMEMwuqk3
सीएम योगी ने कहा कि तब राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ को लगा कि एक ऐसा दल गठित करना चाहिए जो भारत की राष्ट्रीयता और बेहतर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने में योगदान दे सके. तब भारत सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर देश के लिए लड़ने वाले, वीर बलिदानी, महान शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में यह जिम्मेदारी दी गई.
सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
इन चार 'स' को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है… pic.twitter.com/aW4Dqhmm4X
उस समय उन्होंने कहा था कि एक देश मे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नही चलेंगे. जब सरकार नहीं मानी तो वे इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी कृत्य का विरोध करने कश्मीर गए. कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विश्वासघात कर जेल में उनकी हत्या करवा दी गई.
दीनदयाल उपाध्याय ने की वकालत: मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानों की यह परंपरा आगे बढ़ती है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का गुरुत्तर दायित्व दिया गया. पंडित उपाध्याय एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं का लाभ देने की बात कही, उसकी वकालत की.
पंडित उपाध्याय ने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता. समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ भी विश्वासघात हुआ और उनकी असमय मृत्यु हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1967 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो उसका श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाता है. सीएम ने कहा कि जनसंघ का प्रवेश जब अटल-आडवाणी युग में होता है तो देश में लोकतंत्र बचाने के लिए इसका विलय जनता पार्टी में कर दिया जाता है. जनता पार्टी सरकार का प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया तो उसके अनेक कारण थे.
पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हुए पार्टी संस्थापकों के विचार: मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है. गठत के उपरांत 1985 के संसदीय चुनाव में भाजपा के मात्र दो सांसद जीते थे और आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा का उदय दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिला है. भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह सब कुछ साकार हुआ है.
अध्यक्ष, सीएम और पीएम तक बन सकता है भाजपा कार्यकर्ता: सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए. परिवारवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब से ऊपर उठकर हमें देश के बारे में सोचना चाहिए. भाजपा यही करती है. अकेले भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है. कारण, यहां पर परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है.
राम मंदिर निर्माण से हुआ नए युग का सूत्रपात: मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में यह तय किया था कि देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम अपना समर्थन देते हैं. भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया. राम मंदिर का निर्माण, एक नए युग का सूत्रपात है, यह राष्ट्र मंदिर है. उन दबी-कुचली सभ्यता और संस्कृति के लोगों के लिए एक नई आशा है जिन्हें दुनिया के अंदर दबाया गया, आक्रांताओं ने जिनकी संस्कृति को रौंदा था.
उन्होंने कहा कि भारत अगर 500 वर्षों के बाद इस सपने को साकार कर सकता है तो कोई कारण नहीं दुनिया की अन्य दबी-कुचली जातियां अपने उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें. भारत ने नई आशा का दीप जलाया है, आस्था का सम्मान किया है.
बूथ पर छिपी होती है असली ताकत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर. बूथ, चुनाव का केंद्र बिंदु होता है. हमें बूथ पर सतत शक्तिशाली संरचना तैयार करनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बात बार-बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता. हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बनें, जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके.
जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था और अभूतपूर्व विकास से सुशासन का नया मॉडल दिया है.
आभार ज्ञापन वर्ग के सर्व व्यवस्था प्रमुख एवं सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल और संचालन प्रशिक्षण वर्ग संयोजक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉ. आरडी सिंह ने किया. इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी एवं पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी सहित विधायकगण, ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला इकाई के पदाधिकारी और प्रशिक्षण वर्ग के अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे.
विकास प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन: जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया. इस प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकासपरक उपलब्धियों और गोरखपुर के विकास को प्रदर्शित किया गया है.
यह भी पढ़ें: गोरखपुर में सीएम योगी ने गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट का लिया जायजा, पांच लाख की आबादी को मिलेगा सीधा लाभ
यह भी पढ़ें: जनता दर्शन में फरियादियों ने लगाई इलाज और भू माफिया से निजात दिलाने की गुहार, सीएम योगी ने दिया ऐसा आदेश