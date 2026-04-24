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सीएम योगी बोले- जातिवाद के नाम पर देश को लूटने वाले राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहें

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनकर ने समाज की चेतना को जिस रूप में जागरूक किया और पूरे समाज को एकजुट किया, वह अद्वितीय है.

सीएम ने कहा- राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहें.
सीएम ने कहा- राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहें. (Photo Credit; CM Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:31 PM IST

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लखनऊ : 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति ‘रश्मिरथी’ आज भी समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाली प्रेरणा है. यदि भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है, तो जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान रहना होगा.'

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन दिवसीय ‘रश्मिरथी पर्व’ के शुभारंभ एवं ‘रश्मिरथी से संवाद’ स्मारिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

तीन दिनों तक चलेगा कार्यक्रम : मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयी काव्यकृति ‘रश्मिरथी’ के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. साहित्य के ऐसे सशक्त साधक के प्रति हम सब अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रदेश की राजधानी में एकत्र हैं.

यहां हम उनकी कालजयी काव्यकृति पर आधारित नाट्य-श्रृंखला का मंचन देखेंगे. हम देखेंगे कि किस प्रकार मां सरस्वती दिनकर की जिह्वा पर विराजती थीं और उनकी लेखनी शब्दों को पिरोती थी. यह सब ‘रश्मिरथी’ के इस मंचन के माध्यम से हम सभी को देखने-सुनने को मिलेगा.

नाटक का मंचन करते कलाकार.
नाटक का मंचन करते कलाकार. (Photo Credit; CM Media cell)

दिनकर की कृतियों से विपक्ष पर निशाना : सीएम योगी ने कहा कि जब इस कार्यक्रम का पत्र मिला, तो सबसे पहले मैंने कहा कि यह कार्यक्रम उसी दिन रखिए, जिस दिन मैं भी इसका भागीदार बन सकूं, क्योंकि मैं अक्सर दिनकर की कृतियों के कुछ अंश लेकर विरोधियों पर प्रहार भी करता हूं.

भारत धन-धान्य से परिपूर्ण रहा है, दुनिया की बड़ी ताकत रहा है, लेकिन भारत ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी भी सही है. बल और बुद्धि में भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन हमारी कुछ कमियां भी थीं. दिनकर ने इन कमियों पर जिस प्रकार प्रहार किया है, उसे देखकर मुझे अच्छा लगता है. आप इस नाट्य मंचन के माध्यम से भी देखेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनकर जी ने ‘रश्मिरथी’ में लिखा है-

'ऊंच-नीच का भेद न जाने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है,
दया-धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है.
मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का,
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का.
पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर,
जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर.'

राष्ट्रद्रोहियों से रहें सावधान : सीएम योगी ने कहा कि यदि हमें अपनी आजादी को लंबे समय तक अक्षुण्ण बनाए रखना है और विकसित व आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो जातिवाद के नाम पर देश को लूटने और समाज को कमजोर करने वाले राष्ट्रद्रोहियों से सावधान रहना होगा. युवा वर्ग के लिए दिनकर इस बात की प्रेरणा इन पंक्तियों के माध्यम से दशकों पहले ही दे चुके हैं-

'सच है, विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनकर ने समाज की चेतना को जिस रूप में जागरूक किया और पूरे समाज को एकजुट किया, वह अद्वितीय है. अपनी कृतियों के माध्यम से वह अलग-अलग स्तरों पर लोगों को जागृत करते रहे और देश की चेतना को निरंतर सशक्त करते रहे. जब भारत के लोकतंत्र को दबाने का प्रयास हुआ, तब भी दिनकर ने आह्वान किया- सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. शब्द किस प्रकार मंत्र बन जाएं और हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के लिए त्याग, चेतना और समर्पण की भावना को जागृत करें, यह गुण महान कवि में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

मुख्यमंत्री ने देखा रश्मिरथी का मंचन : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रश्मिरथी का मंचन भी देखा. उन्होंने कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति की मुक्तकंठ से प्रशंसा की. मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया कि आमजन को ऐसी कृतियों से अवगत कराएं.

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, डॉ. सत्यपाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संस्कृति/पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह, दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सुपौत्र ऋत्विक उदयन आदि मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : हमीरपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध, मीटर फेंकने की दी धमकी, विभाग ने 27 उपभोक्ताओं के खिलाफ दी तहरीर

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