CM योगी बोले- जमानत पर छूटकर वादी को धमकाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई
सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 12:21 PM IST
गोरखपुर: सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की. इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को दबंगों द्वारा डराने, धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए.
सीएम योगी ने कहा कि यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा है, तो उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं.
उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया. कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, सरकार का संकल्प है. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले.
समर्पित शासन, सशक्त समाधान — जनविश्वास का आधार…— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 27, 2026
जनकल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज @GorakhnathMndr परिसर में आयोजित " जनता दर्शन" में विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जनसमस्या के त्वरित, पारदर्शी… pic.twitter.com/tXAE7AMJ4n
हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.
अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
गोरखनाथ मंदिर सीएम मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा.
अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध करा देगी. जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलारा और उन्हें चॉकलेट के साथ अपना आशीर्वाद भी दिया.
इस दौरान सुबह मंदिर भ्रमण पर आए हुए लोगों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की. कानपुर से आई एक बच्ची ने मुख्यमंत्री को बुलडोजर खिलौना गिफ्ट किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री खिलखिला कर हंसते हुए नजर आए. उन्होंने उस बच्ची के साथ फोटो भी खिंचवाया और आशीर्वाद दिया.
CM योगी ने किया कन्या पूजन: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक विधि-विधान के साथ कन्या पूजन किया. इस दौरान उन्होंने छोटी-छोटी कन्याओं के चरण पखारकर उनका पूजन-अर्चन किया और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया.
मुख्यमंत्री योगी ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई, तिलक लगाया और श्रद्धा भाव से उनके चरण धोए. इसके बाद कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भोजन परोसा गया. मंदिर परिसर में इस धार्मिक आयोजन का विशेष महत्व रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम के साक्षी बने.
इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें नारी शक्ति को देवी स्वरूप मानकर सम्मान दिया जाता है.
उन्होंने सभी प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना भी की. गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्र के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.
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