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CM योगी बोले- जमानत पर छूटकर वादी को धमकाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की. इस दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को दबंगों द्वारा डराने, धमकाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए. सीएम योगी ने कहा कि यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा है, तो उसकी जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया. कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, सरकार का संकल्प है. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले. हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है. गोरखनाथ मंदिर सीएम मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा.