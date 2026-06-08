CM योगी बोले- मौसम की सटीक जानकारी से बचेंगी फसलें और लोगों की जान
मुख्यमंत्री ने कहा- उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है. देश का हर 16वां-17वां व्यक्ति यूपी से है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 4:07 PM IST
लखनऊ: प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को अब और मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में परिवर्तित करने के कार्यक्रम में कहा कि मेट्रोलॉजी का यह क्षेत्रीय केंद्र प्रदेश के किसानों और आम जनता के लिए वरदान साबित होगा.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मे सीएम योगी ने कहा कि देश में किसानों की प्रगति और आपदाओं में जन-धन की हानि रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उनमें पहले कमी नजर आती थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में मौसम विभाग में बड़ा बदलाव आया है. 12 साल पहले मौसम विभाग जो बोलता था, उसके विपरीत होता था. मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है और इसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है.
उत्तर प्रदेश देश की मात्र 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के साथ 21 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 8, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/o5j32gRgsT
क्लाइमेट चेंज से बदला मौसम चक्र: सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम चक्र लगभग एक महीने खिसक गया है. इसका असर खेती-किसानी पर पड़ रहा है. यदि यही स्थिति रही तो दुनिया के सामने खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है. हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वार्थ के लिए किया है, अब उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में हमने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा ब्लॉक स्तर पर 2,000 ऑटोमेटिक रेनगेज सिस्टम स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से अन्नदाता किसानों को मौसम और वर्षा संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 8, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/YoTHSwW9Or
यूपी के लिए क्यों अहम है क्षेत्रीय केंद्र: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है. देश का हर 16वां-17वां व्यक्ति यूपी से है. प्रदेश के पास कृषि योग्य भूमि देश की कुल भूमि का सिर्फ 11 फीसदी है, लेकिन यही 11 फीसदी भूमि देश के 21 फीसदी खाद्यान्न का उत्पादन करती है. अगर समय पर हमें मौसम और वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी तो हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे.क्षेत्रीय मौसम केंद्र की स्थापना से प्रदेश को बड़ा लाभ होगा.
Regional Meteorological Centre प्रारंभ होने से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को काफी लाभ मिलेगा।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 8, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/JeHTXY0Ab9
सीएम की पाती
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की कलम से पहल के तहत प्रदेशवासियों को जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन प्रकृति से विमुख होकर नहीं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपनी यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी की. सीएम योगी ने अपने संदेश में चिंता जताई कि वर्षा ऋतु में कीट-पतंगों की आवाज, गर्मियों की रातों में जुगनुओं की चमक और सुबह गौरैया-मैना का कलरव, जो कभी दैनिक जीवन का हिस्सा थे. आज शहरों में दुर्लभ हो चुके हैं. उन्होंने इसे लुप्तप्रायः स्थिति को जीवन के लिए खतरे का सूचक बताया.
वन्यजीव संरक्षण में यूपी की उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पहले जब उन्होंने कार्यभार संभाला, तब पर्यावरण संरक्षण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया.
इसके परिणामस्वरूप
- उत्तर प्रदेश में बाघों, तेंदुओं और राज्य पक्षी सारस की संख्या में लगातार वृद्धि हुई.
- प्रदेश के 13 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर सूची में जगह मिली.
- वर्षों बाद तराई के घास के मैदानों में दुर्लभ ‘जर्डन्स बैबलर’ पक्षी और दुधवा टाइगर रिजर्व में 117 साल बाद ‘पेंटेड कीलबैक’ सर्प दिखाई दिए.
सनातन संस्कृति से जोड़ा प्रकृति का महत्व: सीएम योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति में प्रकृति के हर जीव को सृष्टि का अभिन्न अंग माना गया है. उन्होंने प्रभु श्रीराम की सेना का उदाहरण देते हुए कहा कि वानर, ऋक्ष, जटायु और गिलहरी तक का योगदान था, जो मानव, प्रकृति और जीव-जंतुओं के परस्पर आश्रित रहने का परिचायक है.
युवाओं से की विशेष अपील: मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि जब भी प्रकृति के बीच जाएं तो केवल पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उस स्थान को परखें. उन्होंने लोगों से अपने अनुभवों को ब्लॉग और आलेखों के माध्यम से साझा करने और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को इन्हें स्कूली प्रोजेक्ट का विषय बनाने को कहा. सीएम ने संदेश के अंत में कहा कि प्रकृति के प्रति जागरूकता और अपनापन ही हमारी जैव विविधता के सबसे बड़े संरक्षक हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी में बढ़तीं आपराधिक घटनाओं से खफा हुए सीएम योगी, इन जिलों के अफसरों की ली क्लास
यह भी पढ़ें: UP कैबिनेट विस्तार: 3:30 बजे नए मंत्रियों का शपथ-ग्रहण; 'कृष्णावतारम' की स्पेशल स्क्रीनिंग