ETV Bharat / state

सीएम योगी की हुंकार: जिन विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों-मठों को लूटा, बर्बाद हो गए

मुख्यमंत्री ने कहा-भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों के लिए जो पांच गांव मांगें थे. उनमें बागपत भी शामिल है. इसलिए बागपतवासी अपनी संस्कृति पर गर्व करें.

CM YOGI ROAR
श्री शिव गौरखनाथ खोखरा में नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व आठ मान भंडारे कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 6:55 PM IST

|

Updated : May 11, 2026 at 7:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म के मठ और मंदिरों पर कब्जा किया, वे आज सब मिट्टी में मिल गए हैं.

उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे किनारे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बागपत के विकास को पंख लगेंगे.

मौजिजाबाद नांगल भगवानपुर स्थित श्री शिव गौरखनाथ खोखरा में नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व आठ मान भंडारे कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे. मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म के मंदिरों, मठों को नष्ट करने, लूटने का काम किया, वे सब आज मिट्टी में मिल गए, बर्बाद हो गए और यही हैं, सनातन धर्म की असली ताकत.

उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है, आज ही के दिन सोमनाथ के महादेव मंदिर में 1951 में पुनर्प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, आज ही के दिन पोखरण में सफल परमाणु टेस्टिंग सम्पन्न हुई थी.

इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म ने किसी भी धर्म, मठों पर आधिपत्य नहीं किया, जबरन गुलाम नहीं बनाया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागपत हमारी पौराणिक स्थली है, भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों के लिए जो पांच गांव मांगें, उनमें बागपत भी शामिल हैं, इसलिए बागपतवासी अपनी संस्कृति पर गर्व करें.

5000 वर्षों से इस धरा को संजोकर रखा हुआ है और यही कारण है कि बागपत विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है.

पूर्व सांसद डॉ सत्यपाल सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि बागपत का पढ़ा लिखा जाट भी मुंबई का कमिश्नर बन सकता है. बागपत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे किनारे बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

आश्रम के निकट ही बनाये गए हैलीपेड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैलीकॉप्टर निर्धारित समय 2:25 मिनट से 53 मिनट की देरी से 3:18 मिनट पर उतरा.

इसके बाद मुख्यमंत्री आश्रम के महंत योगी अर्जुनदास व अन्य साधु-संतों के साथ भूमि पूजन, नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए.

घन्टा बजाकर मन्दिर में प्रवेश करते हुए मुख्यमंत्री ने देवी की आराधना की. समाधि पर पुष्प अर्पित कर आश्रम में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिरों में दर्शन भी किए. साथ ही आठ मान भंडारे में सभी साधु-संतों के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली से भी काफी संख्या में साधु संत यहां पहुँचे. सभी साधु-संत बेहद उत्साहित दिखाई दिए.

कार्यक्रम को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे. हैलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल पर भी चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया. वहीं आश्रम के अंदर एनएसजी कमांडों सुरक्षा का दायित्व संभाले रहे. जगह-जगह सघन चेकिंग आने वाले लोगों की हुई.

यदि निर्धारित कार्यक्रम की बात करें तो सब कार्य पूर्ण होने के बाद 4:32 मिनट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हो गए.

साधु-संतों के ढंग निराले

श्री शिव गौरखनाथ खोखरा में नवनाथ मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दूर-दूर से पहुँचे साधु-संतों के ढंग ही निराले थे. किसी के सिर पर बड़ी-बड़ी जटाएं थीं, तो किसी के हाथ में त्रिशूल. विशाल पंडाल में साधु-संत बैठे हुए भजन कीर्तन कर रहे थे. कई बीन की लहरों के साथ भजन गा रहे थे, तो कोई योगी महाराज के गुणगान कर रहा था. कार्यक्रम को लेकर साधु-संतों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिस कारण सभी साधु संत काफी खुश दिखाई दिए.

Last Updated : May 11, 2026 at 7:16 PM IST

TAGGED:

मंदिरों मठों को लूटने वाले बर्बाद
सीएम योगी की हुंकार
FOREIGN INVADERS
CM YOGI ROAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.