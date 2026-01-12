सीएम योगी ने NHAI परियोजनाओं की समीक्षा की, बोले- पर्यावरण की कीमत पर ना हो इन्फ्राट्रक्चरल डेवलपमेंट

ETV Bharat / state

लखनऊ : सीएम योगी ने सोमवार को अपने आवास पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की उत्तर प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की वर्चुअल समीक्षा की. उन्होंने NHAI के स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर, सतत एवं प्रभावी समन्वय स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, व्यापार-वाणिज्य और आमजन की सुविधा से सीधे जुड़ी हुई हैं. इसलिए इन सभी कार्यों को उच्च गुणवत्ता, पूर्ण पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को नई गति प्रदान की जाएगी.

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रदेश की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर कभी नहीं होना चाहिए. उन्होंने इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है. किसी भी परियोजना में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वृक्षों की कटाई की जाए. जितने वृक्ष काटे जाएं, उससे अधिक संख्या में पौधरोपण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने हर जिले के डीएम को NHAI से संबंधित सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने का आदेश दिया. जहां भी किसी स्तर पर कोई विषय लंबित रहता है, उसे मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा, मुख्य सचिव को स्वयं इन सभी परियोजनाओं की पाक्षिक (हर पखवाड़े में एक बार) समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

भूमि अधिग्रहण के संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में सीधे किसानों से संवाद स्थापित किया जाए. किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिलना चाहिए. इससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और परियोजनाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेंगी.

