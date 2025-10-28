ETV Bharat / state

योगी ने की अयोध्या महायोजना 2031 की समीक्षा; 8,594 करोड़ से 159 परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से बोले- अयोध्या केवल शहर नहीं, भारत की आत्मा का प्रतीक

सीएम योगी आदित्यनाथ.
सीएम योगी आदित्यनाथ. (ETV Bharat)
October 28, 2025

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या महायोजना 2031 की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में अधिकारियों से सीएम ने कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल बनेगा. इसका मुख्य लक्ष्य अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित करना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हों, सरयू नदी के तट और हरित क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने अयोध्या विज़न 2047 पर जोर देते हुए कहा कि शहर को आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी और हरित नगरी के रूप में पहचान मिलेगी.

वर्ष 2031 तक 24 लाख और 2047 तक 35 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर टाउनशिप, सड़कें और नागरिक सुविधाओं की योजना तैयार की जा रही है. वर्तमान में अयोध्या की जनसंख्या करीब 11 लाख है, जो तेजी से बढ़ रही है. योजना में नए आवासीय क्षेत्र, भव्य प्रवेश द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, एयरपोर्ट, टेंपल म्यूजियम, सौर ऊर्जा संयंत्र और होटल शामिल हैं. अयोध्या विकास क्षेत्र को 18 जोनों में बांटा गया है. भूमि उपयोग में 52.56 प्रतिशत आवासीय, 5.11 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.65 प्रतिशत औद्योगिक, 10.28 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग, 12.20 प्रतिशत परिवहन और 14.31 प्रतिशत हरित क्षेत्र रखे गए हैं.

मुख्यमंत्री ने मिश्रित और औद्योगिक भूमि का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए. साथ ही, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर विविध गतिविधियों के लिए भूमि आरक्षित करने को कहा. बैठक में बताया गया कि 8,594 करोड़ रुपये के निवेश से 159 परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी. इनसे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. अयोध्या की सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर है.

यातायात और आतिथ्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने से तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. लखनऊ, प्रयागराज, गोण्डा और अम्बेडकर नगर की ओर बस-ट्रक अड्डे और पार्किंग विकसित की जाएंगी. सीवरेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने देसी मॉडल अपनाने और भूमि आरक्षित करने के निर्देश दिए. अनियोजित प्लाटिंग व बसावट पर सख्त रोक लगाई जाएगी. सभी विकास कार्य योजना और नियमों के अनुसार होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या केवल शहर नहीं, भारत की आत्मा का प्रतीक है. इसे स्मार्ट, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. धार्मिक पर्यटन के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर फोकस होगा.यह महायोजना अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल व टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगी, जहां आस्था, सौंदर्य और समृद्धि का संगम हो.

