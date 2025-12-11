सुभासपा नेता डॉ. अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला; कहा- इसी आयोग ने उनको सीएम और सांसद बनाया
राजभर ने कहा आयोग पर सवाल खड़ा करना केवल जनता को गुमराह करने जैसा है. इसी आयोग ने सपा को सबसे ज्यादा सांसद दिए.
Published : December 11, 2025 at 4:05 PM IST
आजमगढ़: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर भी शामिल हुए.
मीडिया से बातचीत में अरविंद राजभर ने कहा, बैठक का मुख्य विषय एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) रहा. मुख्यमंत्री ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत डेटाबेस सौंपते हुए मृतक और लापता मतदाताओं की संदेहास्पद संख्या पर चिंता जताई है. सीएम ने निर्देश दिया है कि संगठन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं से वन-टू-वन संपर्क करें और जिनका नाम दर्ज नहीं है, उन्हें सूची में शामिल कराया जाए.
डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना, बाहर रहने वाले वास्तविक मतदाताओं को जोड़ना और मृतकों को चिह्नित कर हटाना बेहद आवश्यक है. इस दौरान राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला भी बोला.
कहा कि यही निर्वाचन आयोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और सांसद बनाता रहा है. इसलिए आयोग पर सवाल खड़ा करना केवल जनता को गुमराह करने जैसा है. अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं.
उन्होंने प्रदेश के युवाओं के रोजगार, महिला आरक्षण 50 प्रतिशत, सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता जताई. कहा कि अखिलेश यादव इस पर कभी भी चर्चा नहीं करते हैं. बल्कि इन सब मुद्दों से डायवर्ट करने का प्रयास करते हैं.
डॉ. अरविंद राजभर ने दावा किया कि सुभासपा भाजपा के साथ केवल 2027 तक नहीं बल्कि 2047 तक रहेगी. वहीं, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि वर्तमान बिल राहत योजना से 4 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं. पुराने बकाए पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी से ग्रामीणों को भारी राहत मिली है. स्मार्ट मीटर से जुड़े मामलों में जहां भी वास्तविक शिकायतें मिलती हैं, वहां चेक मीटर लगाकर समाधान कराया जा रहा है.
बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने कहा कि बैठक में मंडल के विकास कार्यों और एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर मृतक मतदाताओं को सूची से हटाएं और जीवित और लापता हुए मतदाताओं के घर जाकर पता करें. वास्तविक मतदाता को जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी वास्तविक वोटर सूची से बाहर न रह जाए.
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे. फिर 12.08 बजे कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे. कमिश्नर विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, डीएम रविन्द्र कुमार और एसपी डॉ. अनिल कुमार की उपस्थिति में विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा की.
