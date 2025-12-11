ETV Bharat / state

सुभासपा नेता डॉ. अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला; कहा- इसी आयोग ने उनको सीएम और सांसद बनाया

आजमगढ़ में मीडिया से बात करते सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ दौरे पर रहे. यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर भी शामिल हुए. मीडिया से बातचीत में अरविंद राजभर ने कहा, बैठक का मुख्य विषय एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) रहा. मुख्यमंत्री ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत डेटाबेस सौंपते हुए मृतक और लापता मतदाताओं की संदेहास्पद संख्या पर चिंता जताई है. सीएम ने निर्देश दिया है कि संगठन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं से वन-टू-वन संपर्क करें और जिनका नाम दर्ज नहीं है, उन्हें सूची में शामिल कराया जाए. सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविंद राजभर. (Video Credit; ETV Bharat) डॉ. अरविंद राजभर ने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना, बाहर रहने वाले वास्तविक मतदाताओं को जोड़ना और मृतकों को चिह्नित कर हटाना बेहद आवश्यक है. इस दौरान राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला भी बोला. कहा कि यही निर्वाचन आयोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री और सांसद बनाता रहा है. इसलिए आयोग पर सवाल खड़ा करना केवल जनता को गुमराह करने जैसा है. अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं.