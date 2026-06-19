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गोंडा में सीएम योगी की समीक्षा बैठक; 4901.65 करोड़ की 1009 परियोजनाएं प्रस्तावित

सीएम योगी के पहुंचने पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सीएम ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर नाराजगी जताई. सीएम ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि जो भी PWD के अधिकारी कोर्ट से स्टे लाकर जिले में रहकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. क्योंकि ये सरकार की छवि खराब कर रहे हैं.

गोंडा: सीएम योगी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे. यहां सीएम योगी ने देवीपाटन मंडलीय कार्यालय में बने महाराजा सुहेलदेव सभागार में देवीपाटन मंडल और बस्ती के लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों को लेकर के समीक्षा की. बैठक के बाद हरैया विधायक अजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर गबन विवाद पर कहा कि एसआईटी जांच कर रही है. विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश है हिंदू धर्म और राम मंदिर को बदनाम करने की.

गोंडा में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी की समीक्षा बैठक में गोंडा के लिए 4901.65 करोड़ की 1009 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. सबसे अधिक 810 परियोजनाएं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हैं. यह नई कार्य योजनाएं गोंडा जिले की हैं, जो वर्ष 2026- 27 में सातों विधानसभा में लागू होंगी. समीक्षा बैठक में गोंडा देवी पाटन मंडल और बस्ती मंडल, दोनों मंडलों के सभी जनप्रतिनिधि और सभी आधिकारिक बैठक में शामिल हुए.

सीएम योगी समीक्षा बैठक करने के बाद गोंडा सर्किट हाउस पहुंचे. जहां 25 मिनट रुकने के बाद वह सीधे गोंडा पुलिस लाइन बने हेलीपैड से अयोध्या राम कथा पार्क में बने हेलीपैड के लिए रवाना हो गए. वे अयोध्या में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

बैठक के बाद बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर गबन विवाद पर कहा कि, एसआईटी (SIT) गठित हो गई है. जो भी निष्कर्ष आएगा वो सबके, जनता के सामने होगा. विपक्ष की इसमें एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है. साजिश है हिंदू धर्म और राम मंदिर को बदनाम की. वहीं चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रखने पर कहा कि ये प्रशासन का अलग मामला होता है. हो सकता है कहीं व्यस्तता रही हो.

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