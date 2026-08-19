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CM योगी दिल्ली पहुंचे, जापानी उद्यमियों से मुलाकात; UP में निवेश के लिए 6 दिन का कार्यक्रम

बुधवार दोपहर बाद यमानाशी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी भी लगेंगी. कई मंत्री शामिल हैं.

CM योगी दिल्ली पहुंचे, जापानी उद्यमियों से मुलाकात.
CM योगी दिल्ली पहुंचे, जापानी उद्यमियों से मुलाकात. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 7:50 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 11:27 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस में ‘यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026’ का हाई-लेवल सीईओ राउंडटेबल सत्र आयोजित होगा. 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माता भाग लेंगे. जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी करेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाले राउंडटेबल में निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी. उद्घाटन सत्र दरबार हॉल में होगा, जहां मुख्यमंत्री प्रदेश में कार्यरत जापानी कंपनियों के सीईओ को सम्मानित करेंगे और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं अवस्थापना प्रगति पर वीडियो प्रस्तुति दिखाई जाएगी.

जापानी निवेशकों को राज्य की नीतियों और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी. निवेश को जमीन पर उतारने की दिशा में कार्यक्रम में दो बड़ी परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग होगी.

यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की करीब 2025 करोड़ रुपए की परियोजना से 3800 से अधिक रोजगार बनेंगे. मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो परियोजनाएं लगाएगी, जिनमें कुल 1166 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इससे 6440 रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 3191 करोड़ रुपए का निवेश और 10 हजार से अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे. बैठक में यीडा में प्रस्तावित 500 एकड़ की जापान सिटी पर भी प्रस्तुति होगी.

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार योजना बताएंगे. जापान सिटी को जापानी कंपनियों, सप्लायर्स और एंसिलरी इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की तैयारी है, जिससे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार बढ़ेंगे.

समानांतर में ‘उत्तर प्रदेश-जापान इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग’ और ‘एक्सीलरेटिंग ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन- मोबिलिटी, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स’ जैसे सत्र होंगे. इनमें स्टार्टअप, तकनीक, बैंकिंग, कुशल मानव संसाधन और हरित बदलाव पर मंथन होगा.

दोपहर बाद यमानाशी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी भी लगेंगी. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एके शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, जसवंत सिंह सैनी शामिल रहेंगे.

सरकार का फोकस सिर्फ निवेश आमंत्रित करना नहीं बल्कि प्रस्तावों को लागू करना, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी बढ़ाना है. यह सहयोग मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहायक माना जा रहा है.

यूपी-जापान निवेश सम्मेलन.
यूपी-जापान निवेश सम्मेलन. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी-जापान निवेश सम्मेलन: नई दिल्ली में मंगलवार को उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है. इसमें बुद्ध की करुणा, जीवन का अनुशासन और मध्य मार्ग जैसे साझा मूल्य शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की साझेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प से उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है.

9 साल में 3 गुना हुई अर्थव्यवस्था: सीएम योगी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के फॉर्मूले से यूपी का बजट, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है. इस दौरान महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी भी तीन गुना से अधिक हुई है. राज्य अब वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कम इंडस्ट्रियल लागत और सुशासन का लाभ यूपी को मिल रहा है. राज्य में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का लगातार विस्तार किया जा रहा है.

कनेक्टिविटी में देश में सबसे आगे यूपी: मुख्यमंत्री ने यूपी की कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 7 शहरों में मेट्रो, भारत की पहली रैपिड रेल और पहला इनलैंड वॉटरवे है. इसके अलावा दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब भी है. वाराणसी में देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे भी बन रहा है.

उन्होंने बताया कि यूपी में 96 लाख से अधिक एमएसएमई, 35 हजार से ज्यादा बड़े उद्योग और 22 हजार से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं. कृषि के क्षेत्र में भी यूपी देश का फूड बास्केट है और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% योगदान देता है.

सीएम योगी ने कहा, जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है तो उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ सूर्यवंश, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और अनलिमिटेड पोटेंशियल की भूमि है. कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थ यूपी में हैं. बुद्ध से जुड़ा काला नमक चावल भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है.

सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने यामाशानी के गवर्नर से मुलाकात कर यूपी में निवेश पर चर्चा की. बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

बाद में जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सीईओ राउंड टेबल भी हुई, जिसमें यूपी में निवेश की संभावनाओं पर बात हुई. सीएम ने जापानी निवेशकों से अपील की कि वह उत्तर प्रदेश की संभावनाओं का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में भागीदार बनें.

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Last Updated : August 19, 2026 at 11:27 AM IST

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