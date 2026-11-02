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दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, राम की पैड़ी और सरयू घाट का किया निरीक्षण

सीएम योगी ने किया स्थलीय निरीक्षण. ( Photo Credit; CM Media Cell )

अयोध्या : दीपोत्सव-2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे. रामकथा पार्क के समीप बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामकथा पार्क, राम की पैड़ी और सरयू आरती घाट पहुंचकर दीपोत्सव से जुड़े निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री सबसे पहले रामकथा पार्क पहुंचे. यहां उन्होंने दीपोत्सव के मुख्य आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं, मंच निर्माण और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने उन्हें अब तक पूरे हो चुके कार्यों और शेष तैयारियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं और आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने में किसी तरह की लापरवाही न हो.