दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, राम की पैड़ी और सरयू घाट का किया निरीक्षण
सीएम ने अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:22 PM IST
अयोध्या : दीपोत्सव-2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे. रामकथा पार्क के समीप बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामकथा पार्क, राम की पैड़ी और सरयू आरती घाट पहुंचकर दीपोत्सव से जुड़े निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री सबसे पहले रामकथा पार्क पहुंचे. यहां उन्होंने दीपोत्सव के मुख्य आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं, मंच निर्माण और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने उन्हें अब तक पूरे हो चुके कार्यों और शेष तैयारियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं और आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने में किसी तरह की लापरवाही न हो.
इसके बाद मुख्यमंत्री राम की पैड़ी पहुंचे. यहां उन्होंने सरयू आरती स्थल पर चल रही तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखा. इसके साथ ही राम की पैड़ी पर तैयार किए जा रहे मंच और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में घाटों, संपर्क मार्गों और आयोजन स्थलों पर आवागमन, सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य जनसुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए. सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और तैयारियों की लगातार निगरानी करें, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.
एडीजी प्रवीण कुमार ने कहा कि दीपोत्सव विश्वविख्यात आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं. हनुमानगढ़ी सहित सभी प्रमुख स्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग, पुलिस की सक्रियता और विभागों के आपसी समन्वय से आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा. सुरक्षा के निर्धारित मानकों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होगा. सुरक्षा के लिए तीन स्तरीय घेरा बनाया गया है. सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों और आधुनिक तकनीकी संसाधनों की मदद ली जा रही है.
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर शासन, निदेशालय, मंडल और जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की गई. स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की प्रगति पर संतोष जताया गया. कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए गए हैं, जिन पर अगले दो-तीन दिनों में काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार ड्रोन शो पिछले वर्ष से अधिक भव्य होगा. पिछले साल 1100 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इस बार 2100 ड्रोन से आसमान में रंग-बिरंगी आकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी. वहीं, राम की पैड़ी पर 250 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा भव्य मंच बनाया जा रहा है.
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