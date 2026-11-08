सीएम योगी दीपावली मनाने वनटांगिया गांव पहुंचे; दीपोत्सव पर 82.41 करोड़ की दी सौगात, सपा-कांग्रेस पर जमकर बरसे

सीएम योगी दीपावली मनाने वनटांगिया गांव पहुंचे; दीपोत्सव पर 82.41 करोड़ की दी सौगात, सपा-कांग्रेस पर जमकर बरसे
मुख्यमंत्री ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:58 PM IST
गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में वनवासियों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे. उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री लगातार दसवीं बार वनटांगियों के साथ दीपपर्व की खुशियां साझा कीं. इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का भी सौगात दी.
मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की विरासत और विकास के प्रवाह को रोक पाने में विफल सपा और कांग्रेस के लोग अब घबराकर अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं. अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार करने इन वालों को यह मालूम है कि विरासत और विकास की यह यात्रा अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो सपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी.
...तो सपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी... https://t.co/t7A4jDlhgS— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
उन्होंने कहा कि उनके सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, जिन्होंने कभी प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा इसी मजबूती के साथ एकजुट होकर जारी रहेगी तो कांग्रेस और सपा के सामने ही पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा और इसीलिए दुष्प्रचार का सहारा लेना इन्होंने शुरू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नशे के सौदागरों को आबाद नहीं रहने देगी.
रविवार को वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर तीन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास, ईको टूरिज्म, वैश्विक नगर बाजार आदि से जुड़ी 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देकर सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण और अयोध्या सहित पूरे प्रदेश के तीव्र विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि सब कुछ हो सकता है, बस करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए.
एक के लिए गांधी-नेहरू परिवार और दूसरे के लिए सैफई परिवार ही प्रदेश है... https://t.co/dXr4OBkyve— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो धड़ल्ले के साथ विकास कार्य हुए हैं. सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की नई-नई लाइनें बिछ रही हैं, जनता-जनार्दन को बिना भेदभाव की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है.
अंग्रेजों के बाद कांग्रेस व सपा ने जंगल में भटकने को छोड़ दिया था वनटांगियों को : मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम तो 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे लेकिन, वनटांगिया समुदाय को पहले अंग्रेजों और फिर कांग्रेस व सपा की सरकारों ने सौ साल से अधिक समय जंगलों में भटकने के लिए, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 56 वनटांगिया गांव थे, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं था. 1947 में देश भले आजाद हो गया लेकिन, इन वन्यगांवों को कभी आजादी नहीं मिल पाई थी. न इनका नाम मतदाता सूची में था, न यहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न स्कूल था, न चिकित्सालय था, न पेंशन की सुविधा थी और एक भी पक्का मकान भी नहीं था.
उन्होंने कहा कि घने जंगलों के बीच जीवन बिताने वाले इस समुदाय के लोगों को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी आज किसी भी व्यवस्था के लिए तरसना नहीं है। उनकी सरकार ने यहां सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। ढिबरी की रोशनी में पढ़ने को मजबूर बच्चे अब घर के अंदर ट्यूबलाइट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब अच्छी सरकार आती है तो सुविधा भी अच्छी लाती है। बुरी सरकार तो नशे से जोड़ देती है।
माफिया उन्मूलन के बाद हमारा अगला प्रहार नशे के सौदागरों के खिलाफ ही प्रारंभ हुआ है... https://t.co/rpNeJ6tW5y— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों सरकार में सिर्फ सैफई और कांग्रेस परिवार का विकास हुआ. समाज के ऐसे तबकों तक पहुंच उनकी सोच में ही नहीं थी. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी यह किया जा सकता था. लेकिन, तब की सरकार केवल परिवार के बारे में सोचती थीं. लेकिन उनकी सरकार आने के बाद यहां 770 मकान बने. आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड से लेकर हर प्रकार की सुविधा आज वनटांगियों के बीच में मौजूद है. उन्होंने कहा कि राम राज्य तभी आता है जब दीपावली आती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया गांवों के सभी लोग अति पिछड़ी जातियों, वंचित और दलित परिवारों से जुड़े हुए हैं. इन लोगों को 2017 के पहले भी सुविधाएं मिल सकती थीं, लेकिन इन सुविधाओं के लिए फुर्सत और इच्छाशक्ति चाहिए. जिन लोगों की इच्छाशक्ति समाप्त हो चुकी हो और जिन्होंने केवल अपने परिवार के बारे में सोचा हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग गरीबों, दलितों, वंचितों, अति पिछड़ी जातियों के बारे में सोचेंगे, ये अपने आप में दिवास्वप्न है.
जिन्होंने केवल अपने परिवार के बारे में सोचा हो, उनसे यह उम्मीद करना कि वे गरीबों, दलितों और वंचितों के बारे में सोचेंगे, अपने आप में एक दिवास्वप्न है। यही वर्ष 2017 के पहले होता था। दशकों तक उपेक्षित रहे वनटांगिया समाज के उत्थान एवं उनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ, पावन पर्व दीपावली के सुअवसर पर आज गोरखपुर में ₹82 करोड़ से अधिक लागत की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किट भी प्रदान की गईं। सभी लाभार्थियों तथा वनटांगिया समाज के बहनों-भाइयों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
वनवास का कालखंड समाप्त होने पर आता है रामराज्य : मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराज्य तब आता है जब दीपावली आती है और, दीपावली तब आती है जब वनवास का कालखंड समाप्त होता है. आज इन वनटांगिया गांवों में वही रामराज्य आया है. उन्होंने कहा कि इसी रामराज्य की खुशी को बांटने के लिए, दीपावली मनाने के लिए वह वनटांगिया गांव के लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का आह्वान किया कि अपने संघर्ष से सुविधा तक के इतिहास को संजो कर रखें. उन्होंने कहा कि इसे याद रखिए कि आपकी पहले क्या स्थिति थी, आपने क्या और कितना संघर्ष किया था और अब सुविधाओं की क्या स्थिति है. उन्होंने कहा कि वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी को बताइए कि कैसे आपको 70 वर्षों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया था और 2017 के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार ने कैसे आपको परिवार मानकर सुविधाओं और सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया है.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ये कार्य आपके हितों के संवर्धन और खुशहाली के लिए किया है. मुख्यमंत्री ने वनटांगियों से कहा कि अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताइए ये जो आवास बने हैं, जो जमीन मिली है, जो बिजली मिली है, ये भाजपा सरकार के कारण मिली है. बोलिए कि हम भी वंचित थे, हम भी गरीब थे, हम भी दलित थे, हम भी पिछड़े थे, लेकिन हमें वंचित रखा गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि वनटांगिया गांवों के लोग मतदाता बनने से वंचित थे, किसी का वोट बैंक नहीं थे इसलिए पूर्व की सरकार में उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया था. उन्हें सरकार की योजनाओं, मतदान और अपनी पंचायत चुनने के लिए वंचित रखा गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आपको वोट बैंक नहीं बनाया बल्कि 2017 के बाद वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर इनका सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादन किया है.
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