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सीएम योगी दीपावली मनाने वनटांगिया गांव पहुंचे; दीपोत्सव पर 82.41 करोड़ की दी सौगात, सपा-कांग्रेस पर जमकर बरसे

मुख्यमंत्री ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में वनवासियों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे. उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री लगातार दसवीं बार वनटांगियों के साथ दीपपर्व की खुशियां साझा कीं. इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का भी सौगात दी.

मुख्यमंत्री ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. (Photo credit: ETV Bharat) मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की विरासत और विकास के प्रवाह को रोक पाने में विफल सपा और कांग्रेस के लोग अब घबराकर अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं. अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार करने इन वालों को यह मालूम है कि विरासत और विकास की यह यात्रा अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो सपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि उनके सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, जिन्होंने कभी प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा इसी मजबूती के साथ एकजुट होकर जारी रहेगी तो कांग्रेस और सपा के सामने ही पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा और इसीलिए दुष्प्रचार का सहारा लेना इन्होंने शुरू किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नशे के सौदागरों को आबाद नहीं रहने देगी. मुख्यमंत्री ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. (Photo credit: ETV Bharat) रविवार को वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर तीन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास, ईको टूरिज्म, वैश्विक नगर बाजार आदि से जुड़ी 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देकर सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण और अयोध्या सहित पूरे प्रदेश के तीव्र विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि सब कुछ हो सकता है, बस करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो धड़ल्ले के साथ विकास कार्य हुए हैं. सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की नई-नई लाइनें बिछ रही हैं, जनता-जनार्दन को बिना भेदभाव की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है. अंग्रेजों के बाद कांग्रेस व सपा ने जंगल में भटकने को छोड़ दिया था वनटांगियों को : मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम तो 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे लेकिन, वनटांगिया समुदाय को पहले अंग्रेजों और फिर कांग्रेस व सपा की सरकारों ने सौ साल से अधिक समय जंगलों में भटकने के लिए, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था. उन्होंने कहा कि ​उत्तर प्रदेश में 56 वनटांगिया गांव थे, जिनका कोई पुरसाहाल नहीं था. 1947 में देश भले आजाद हो गया लेकिन, इन वन्यगांवों को कभी आजादी नहीं मिल पाई थी. न इनका नाम मतदाता सूची में था, न यहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न स्कूल था, न चिकित्सालय था, न पेंशन की सुविधा थी और एक भी पक्का मकान भी नहीं था. दीपोत्सव पर 82.41 करोड़ की दी सौगात (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि घने जंगलों के बीच जीवन बिताने वाले इस समुदाय के लोगों को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी आज किसी भी व्यवस्था के लिए तरसना नहीं है। उनकी सरकार ने यहां सारी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। ढिबरी की रोशनी में पढ़ने को मजबूर बच्चे अब घर के अंदर ट्यूबलाइट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। जब अच्छी सरकार आती है तो सुविधा भी अच्छी लाती है। बुरी सरकार तो नशे से जोड़ देती है।