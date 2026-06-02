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शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे CM योगी; बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, अफसरों को दिए निर्देश

शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे CM योगी. ( Photo Credit: CM Office X Handle )

सहारनपुर: सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और उससे हुई हानि के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को स्वयं मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा की.

मुख्यमंत्री ने न केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री के दौरे को शाकंभरी क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

4 दिन पहले शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के कारण मां शाकंभरी देवी क्षेत्र के खोह में अचानक जलप्रवाह बढ़ गया था. देखते ही देखते सैलाब ने विकराल रूप धारण कर लिया और दर्जनों वाहन पानी की चपेट में आ गए. इस हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों को प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घटना के बाद पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल बन गया था और प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठे थ. इसी घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तय किया गया. सोमवार को उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी का किया स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे बाबा भूरा देव मंदिर और मां शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी ली.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने उन स्थानों को भी देखा जहां अचानक आए जलप्रवाह ने भारी नुकसान पहुंचाया था. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आपदा के समय कौन-कौन सी व्यवस्थाएं लागू थीं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से जनहानि और धनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

स्थलीय निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार और जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया.

पुलिस विभाग की ओर से एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी अभिषेक सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा के दौरान किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री ने शाकंभरी देवी कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त श्रमिक लगाकर शारदीय नवरात्रि तक एलिवेटेड रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाए.

यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो दिसंबर महीने तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए.