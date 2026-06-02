शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे CM योगी; बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, अफसरों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन स्थानों को भी देखा जहां अचानक आए जलप्रवाह ने भारी नुकसान पहुंचाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 9:32 AM IST
सहारनपुर: सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और उससे हुई हानि के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को स्वयं मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने न केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री के दौरे को शाकंभरी क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
4 दिन पहले शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के कारण मां शाकंभरी देवी क्षेत्र के खोह में अचानक जलप्रवाह बढ़ गया था. देखते ही देखते सैलाब ने विकराल रूप धारण कर लिया और दर्जनों वाहन पानी की चपेट में आ गए. इस हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों को प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
घटना के बाद पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल बन गया था और प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठे थ. इसी घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तय किया गया. सोमवार को उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.
इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे बाबा भूरा देव मंदिर और मां शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी ली.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने उन स्थानों को भी देखा जहां अचानक आए जलप्रवाह ने भारी नुकसान पहुंचाया था. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आपदा के समय कौन-कौन सी व्यवस्थाएं लागू थीं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से जनहानि और धनहानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
स्थलीय निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार और जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया.
पुलिस विभाग की ओर से एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी अभिषेक सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा के दौरान किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री ने शाकंभरी देवी कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण कार्यों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त श्रमिक लगाकर शारदीय नवरात्रि तक एलिवेटेड रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाए.
यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो दिसंबर महीने तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित की जानी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जब तक पुल और एलिवेटेड रोड का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग विकसित किया जाए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
बैठक में पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थल को बाबा भूरा देव मंदिर के निकट किसी सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर विकसित किया जाए.
उनका मानना था कि मंदिर क्षेत्र में अनावश्यक वाहनों की भीड़ भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति को और गंभीर बना सकती है. आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.
आस्था का आलोक, लोकमंगल का संकल्प!— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 1, 2026
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने आज जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर एवं बाबा भूरादेव जी मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं लोक-कल्याण की कामना की। pic.twitter.com/ciu1oa94aQ
उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा और जलप्रवाह की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए. ऐसे स्थानों पर डिजिटल अलर्ट सिस्टम विकसित किए जाएं जहां अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है.
साथ ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को समय रहते चेतावनी देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में सूचना का त्वरित आदान-प्रदान बेहद आवश्यक है, ताकि राहत और बचाव कार्य समय पर शुरू किए जा सकें.
मुख्यमंत्री ने खोह क्षेत्र के दोनों किनारों पर मजबूत बोल्डर लगाने के निर्देश भी दिए ताकि जलप्रवाह के दौरान कटाव और नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक निर्माण कार्य जल्द पूरे किए जाएं.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता की जानकारी ली.
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि मृतकों के परिजनों को शासन की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि दुकानदारों और अन्य प्रभावित लोगों को हुए आर्थिक नुकसान का सर्वे कराया जाए और पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए. नगर विधायक राजीव गुंबर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि प्रशासन की ओर से मौसम और संभावित खतरे को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि आपदा वाली रात अधिकारी तड़के तीन बजे से ही मौके पर मौजूद थे.
हालांकि, कई लोगों ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए, जिसके कारण हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक प्रभावी चेतावनी तंत्र विकसित किया जाएगा.
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