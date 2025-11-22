ETV Bharat / state

प्रयागराज दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, तीन घंटे रहेंगे, संगम पर माघ मेला तैयारियों का लेंगे जायजा

प्रयागराज : सीएम योगी आदित्यनाथ आज (शनिवार) प्रयागराज दौरे पर हैं. करीब तीन घंटे तक यहां रहेंगे. मुख्यमंत्री विशेष हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन प्रयागराज में उतरे. निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद संगम पर गंगा पूजन करेंगे. बंधवा स्थित लेटे हनुमान मंदिर का भी दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद अधिकारियों के साथ माघ मेले 2026 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

सीएम सबसे पहले प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के आवास पहुंचेंगे. यहां कुछ देर रुकने के बाद वे बजरंगबली प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद सीएम योगी संगम नोज पहुंचेंगे, जहां वे गंगा पूजन करेंगे और मेला क्षेत्र की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के एआईट्रिपलसी सेंटर में अधिकारियों के साथ मेला सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे. इसके बाद बमरौली एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए रवाना होंगे.

संगम क्षेत्र को किले में तब्दील किया गया : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगम पर गंगा पूजन और लेटे वाले हनुमान जी के दर्शन-पूजन को लेकर संगम क्षेत्र को किले में तब्दील कर दिया गया है. सुगम नोज और मेला क्षेत्र को हाई अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा को देखते हुए संगम पर पूजन के लिए सीएम के साथ केवल जेटी पर आठ से 10 लोगों को ही रहने की अनुमति दी गई है.