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लखीमपुर खीरी को CM योगी की सौगात; थारू जनजाति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान

लखीमपुर खीरी को CM योगी ने दी बड़ी सौगात. ( Photo Credit: CM Office X Handle )

लखीमपुर खीरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा और मोहम्मदी विधानसभा में पहुंचे. उन्होंने ग्रांट एक्ट की जमीन के मालिकाना हक के लिए दशकों से जूझ रहे ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया है. साथ ही थारू जनजाति के 4112 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया. वहीं, मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के मियांपुर गांव का नाम बदलकर अब रविंद्र नगर करने का भी ऐलान किया है. सीएम योगी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक भी दिया है. ऐतिहासिक फैसला: इस दौरे का सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक निर्णय थारू समाज के 4112 लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा. ग्रांट एक्ट की जमीन के मालिकाना हक के लिए दशकों से जूझ रहे ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना रहा. लखीमपुर खीरी को CM योगी ने दी बड़ी सौगात. (Video Credit: ETV Bharat) ETV भारत इंपैक्ट: 8 नवंबर 2025 को ETV भारत ने प्रमुखता से थारू समाज पर दर्ज मुकदमों की स्टारी चलाई थी. मंच से विधायक रोमी साहनी ने इस प्रकरण को लेकर मांग उठाई. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल ऐलान करते हुए कहा कि सपा शासन काल में दर्ज हुए थारू समाज के खिलाफ 4112 लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे. दो विधानसभाओं का दौरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया. मुख्यमंत्री पहले पलिया विधानसभा के चंदन चौकी पहुंचे. इसके बाद मोहम्मदी विधानसभा के मियांपुर जो अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा, वहां पर जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान हजारों परिवारों को जमीन का अधिकार मिला. साथ ही 417 करोड़ से लेकर 817 करोड़ तक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया,