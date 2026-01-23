महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे CM योगी, डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी
सीएम योगी ने डॉक्टरों को बेस्ट इलाज करने के निर्देश देने के साथ ही वॉर्ड में सीमित लोगों को एंट्री देने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 9:09 PM IST
लखनऊ : अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. बीते दो दिन पहले उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आईसीयू में इलाज चल रहा है. शुक्रवार शाम को सीएम योगी उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे. सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत के बारे में जानकारी ली.
मेदांता के निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया, दोपहर बाद तीन बजे के करीब सीएम योगी के आने का शेड्यूल था. लेकिन अचानक से कार्यक्रम में बदलाव हुआ. इसके बाद शाम 7 बजे के करीब सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास को देखने पहुंचे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनके सेहत के बारे में जानकारी ली. डॉक्टरों से भी बातचीत कर उनकी सेहत के बारे में पूछा.
सीएम योगी करीब 10 मिनट हॉस्पिटल में रुके. सीएम ने डॉक्टरों को बेस्ट इलाज करने के निर्देश देने के साथ ही वॉर्ड में सीमित लोगों को एंट्री देने की बात कही. इस दौरान सीएम सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहें.
जानिए कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास : महंत नृत्य गोपाल दास श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं. वह राम मंदिर निर्माण आंदोलन और अयोध्या के धार्मिक कार्यों में एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं. महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख रहे. जब मंदिर आंदोलन अपने शुरुआती और संघर्षपूर्ण दौर में था, तब उन्होंने संत समाज को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई थी.
मंदिर निर्माण को लेकर चली लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान वे लगातार सक्रिय रहे. संत समाज और न्यास की ओर से रणनीतिक मार्गदर्शन देते रहे और धैर्य बनाए रखने की अपील करते रहें. जब आंदोलन उग्र होने की आशंका रहती थी, तब उन्होंने संयम, मर्यादा और शांति बनाए रखने पर जोर दिया.
