ETV Bharat / state

महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे CM योगी, डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी

लखनऊ : अयोध्या के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. बीते दो दिन पहले उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आईसीयू में इलाज चल रहा है. शुक्रवार शाम को सीएम योगी उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे. सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत के बारे में जानकारी ली.

मेदांता के निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया, दोपहर बाद तीन बजे के करीब सीएम योगी के आने का शेड्यूल था. लेकिन अचानक से कार्यक्रम में बदलाव हुआ. इसके बाद शाम 7 बजे के करीब सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास को देखने पहुंचे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनके सेहत के बारे में जानकारी ली. डॉक्टरों से भी बातचीत कर उनकी सेहत के बारे में पूछा.

सीएम योगी करीब 10 मिनट हॉस्पिटल में रुके. सीएम ने डॉक्टरों को बेस्ट इलाज करने के निर्देश देने के साथ ही वॉर्ड में सीमित लोगों को एंट्री देने की बात कही. इस दौरान सीएम सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहें.