ETV Bharat / state

बाराबंकी में सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ, अन्नदाताओं को नई कृषि सुविधाओं-योजनाओं की मिली सौगात

रबी सत्र की 8वीं किसान पाठशाला का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी. ( Photo Credit; CM X HANDLE )

बाराबंकी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बाराबंकी में पद्मश्री से सम्मानित किसान रामसरन वर्मा के फार्म हाउस पर रबी सत्र की 8वीं किसान पाठशाला का शुभारंभ करने पहुंचे. सीएम ने 12 प्रगतिशील किसानों और इकई लाभार्थी किसानों का सम्मान किया. इस मौके पर योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महज 11 फीसदी भूमि ही खेती योग्य है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले यूपी 21 फीसदी करता है. और ये सम्भव हो पाया, पीएम मोदी के विजन और बीज से बाजार तक की सुविधा जब किसानों तक पहुंची. यही नहीं बीज से बाजार की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षा भी प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 सालों में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ाकर 17.7% पहुंचाया है. वहीं गेंहू उत्पादन में 35 प्रतिशत योगदान यूपी दे रहा है, जो देश में प्रथम है. तकनीक और अच्छी किस्म का बीज किसानों को उपलब्ध हों, इसके लिए प्रदेश में लगातार कार्य हो रहे हैं. योगी ने कहा, पिछले 8 सालों में हम लोगों ने गन्ना किसानों को ₹2 लाख 92 हजार करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है. उन्होंने कहा 2017 से पहले लागत अधिक थी और अन्नदाता किसानों को लाभ कम होता था. सिंचाई परियोजनाओं की रफ्तार अत्यंत धीमी थी, बिचौलियों का वर्चस्व बना था. आज डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान हो रहा है, बिचौलिया मुक्त खाद्यान खरीद की व्यवस्था है.