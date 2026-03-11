दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, जिले के विकास कार्यों-कानून व्यवस्था का करेंगे निरीक्षण
CM ने दिए गरीबों के लिए चलाए जन कल्याण कार्योंक्रमों को आम जन तक पहुंचने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 6:38 PM IST
बलरामपुर: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों का जायजा लिया और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की. सीएम के आगमन को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए.
योगी बुधवार को दोपहर 3:45 पर बलरामपुर पहुंचें. पुलिस लाइन में अपर पुलिस महानिदेशक अशोक मुथा जैन मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील एवं जिलाधिकारी विपिन जैन सहित अन्य प्रशासिनक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.
सीएम योगी ने सबसे पहले मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया, और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके बाद आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण कर मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. सरकार की तरफ से गरीबों के लिए चलाए जन कल्याण कार्योंक्रमों को आम जन तक पहुंचने के निर्देश दिए.
समीक्षा बैठक के बाद CM तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां चैत्र नवरात्र में लगने वाले मेले का जायजा लेंगे. तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में रात को विश्राम के बाद गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास और राजकीय मेडिकल कॉलेज जाने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
