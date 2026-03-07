ETV Bharat / state

आगरा में सीएम योगी बोले, यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स; हम सब कर रहे नए भारत का दर्शन

बैठक के बाद सीएम योगी ने भाजपा के विधायक और पदाधिकारियों से भी चर्चा की. इसके बाद उन्होंने आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा स्थित यथार्थ सुपर स्पेशिलियटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया.

आगरा/मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को आगरा पहुंचे. यहां योगी RSS ब्रज प्रांत की समन्वय बैठक में शामिल हुए. बैठक में संगठन की मजबूती, संघ के लोगों की समस्याओं पर चर्चा हुई. जिसमें सीएम ने सभी की समस्याओं का समाधान किया.

इसके बाद सीएम दोपहर को मथुरा पहुंचे. मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक समाप्त हुई. सीएम का काफिला अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा. इसके बाद योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा दर्शन करने के लिए पहुंचे. दर्शन करने के बाद सीएम वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे.

बता दें, आगरा में हुई मीटिंग में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई. बैठक में संघ के सामाजिक, सेवा और वैचारिक कार्यों की समीक्षा भी की गई. ब्रज प्रांत सह प्रचार प्रमुख मनमोहन निरंकारी ने बताया कि सीएम योगी से ब्रज प्रांत की समस्याओं पर चर्चा हुई, जिनका उन्होंने समाधान कराया. जिसमें शहर में यातायात की बदहाल व्यवस्था, ग्वालियर रोड पर जलभराव और अतिक्रमण की समस्या समेत अन्य परेशानियां शामिल रहीं.

भारत में दिख रहा विकास का स्वरूप: योगी ने यर्थाथ हॉस्पिटल का शुभारंभ किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यर्थाथ ग्रुप का 8वां हॉस्पिटल है. हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है. भारत में पिछले 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है. हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं.

दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं. विरासत और विकास के समन्वय का स्वरूप अपने भारत में देख रहे हैं. समग्र विकास की संभावनाएं अपने आंखों के सामने देख रहे हैं. भारत में हाईवे, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं. रेलवे की नई लाइनें, नई टेक्नॉलोजी के साथ नए कोच भी बन रहे हैं. वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भी हमनें देख लिए, जानने और यात्रा करने का अवसर भी मिल रहा है. देश में एयर कनेक्टिवटी बेहतर हो रही है. देश में 70 वर्ष में एयरफोर्स और एयर कनेक्टिवटी के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं.

सीएम ने बताया कि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अटलजी के समय देश में केवल एक एम्स था. धीरे-धीरे अटलजी ने इसकी संख्या 6 तक पहुंचाई. पीएम मोदी ने देश में एम्स की संख्या 23 तक पहुंचा दी है. IIT, IIM, NIT, IIIT की संख्या बढ़ रही है. देश की सबसे आबादी वाले प्रदेश यूपी में भी हमने प्रयास किए. 2017 के पहले यूपी में 17 मेडिकल कॉलेज थे.