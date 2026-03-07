ETV Bharat / state

आगरा में सीएम योगी बोले, यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स; हम सब कर रहे नए भारत का दर्शन

मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लिया. उसके बाद श्रीकृष्ण जन्म स्थान के दर्शन भी किए.

Photo Credit; CMOfficeUP X
आगरा में यर्थाथ हॉस्पिटल के उद्घाटन में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी (Photo Credit; CMOfficeUP X)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 5:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा/मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को आगरा पहुंचे. यहां योगी RSS ब्रज प्रांत की समन्वय बैठक में शामिल हुए. बैठक में संगठन की मजबूती, संघ के लोगों की समस्याओं पर चर्चा हुई. जिसमें सीएम ने सभी की समस्याओं का समाधान किया.

बैठक के बाद सीएम योगी ने भाजपा के विधायक और पदाधिकारियों से भी चर्चा की. इसके बाद उन्होंने आगरा दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा स्थित यथार्थ सुपर स्पेशिलियटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया.

इसके बाद सीएम दोपहर को मथुरा पहुंचे. मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक समाप्त हुई. सीएम का काफिला अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा. इसके बाद योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा दर्शन करने के लिए पहुंचे. दर्शन करने के बाद सीएम वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे.

बता दें, आगरा में हुई मीटिंग में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई. बैठक में संघ के सामाजिक, सेवा और वैचारिक कार्यों की समीक्षा भी की गई. ब्रज प्रांत सह प्रचार प्रमुख मनमोहन निरंकारी ने बताया कि सीएम योगी से ब्रज प्रांत की समस्याओं पर चर्चा हुई, जिनका उन्होंने समाधान कराया. जिसमें शहर में यातायात की बदहाल व्यवस्था, ग्वालियर रोड पर जलभराव और अतिक्रमण की समस्या समेत अन्य परेशानियां शामिल रहीं.

भारत में दिख रहा विकास का स्वरूप: योगी ने यर्थाथ हॉस्पिटल का शुभारंभ किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यर्थाथ ग्रुप का 8वां हॉस्पिटल है. हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है. भारत में पिछले 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है. हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं.

दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं. विरासत और विकास के समन्वय का स्वरूप अपने भारत में देख रहे हैं. समग्र विकास की संभावनाएं अपने आंखों के सामने देख रहे हैं. भारत में हाईवे, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं. रेलवे की नई लाइनें, नई टेक्नॉलोजी के साथ नए कोच भी बन रहे हैं. वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भी हमनें देख लिए, जानने और यात्रा करने का अवसर भी मिल रहा है. देश में एयर कनेक्टिवटी बेहतर हो रही है. देश में 70 वर्ष में एयरफोर्स और एयर कनेक्टिवटी के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं.

पीएम मोदी ने देश को दिए 23 एम्स हॉस्पिटल: सीएम ने बताया कि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अटलजी के समय देश में केवल एक एम्स था. धीरे-धीरे अटलजी ने इसकी संख्या 6 तक पहुंचाई. पीएम मोदी ने देश में एम्स की संख्या 23 तक पहुंचा दी है. IIT, IIM, NIT, IIIT की संख्या बढ़ रही है. देश की सबसे आबादी वाले प्रदेश यूपी में भी हमने प्रयास किए. 2017 के पहले यूपी में 17 मेडिकल कॉलेज थे.
आज यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहे हैं. जब यूपी में 17 मेडिकल कॉलेज थे. तब यूपी में वन ड्रिस्ट्रिक वन माफिया जरूर हावी था. मेडिकल कॉलेज नहीं थे. सरकारों की सोच माफिया तक सीमित थी.

सरकार ने जनता को दी ये सुविधाएं: स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए काम किया. आज यूपी में 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स संचालित हो रहे हैं. जिसमें एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली में हैं.

यूपी में डबल इंजन की सरकार में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उपर आए हैं. एक समय था कि जब कोई बीमार होता था तो पूरा परिवार परेशान होता था. घर गिरवी रख जाता था. हमने 5 करोड़ से अधिक गोल्डन कार्ड जारी किए हैं. हमने बजट में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, आंगनवाड़ी, रसोइया को हर साल 5 लाख रुपये की कैश लेस इलाज की सुविधा दी है.

सीएम राहत कोष से 13 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं. हर जिले में डायलेसिस की सुविधा दी जा रही है. हर क्षेत्र में नई टेक्नॉलोजी को लेकर काम कर रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
आगरा पहुंचे सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)

यमुना एक्सप्रेस पर बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क: योगी आदित्य नाथ ने कहा कि यूपी में मेडिकल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के लिए IIT कानपुर और SGPGI में 2 सेंटर फार एक्सीलेंस बन रहे हैं. दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. यूपी में दवाएं बनें, इसके लिए ललितपुर में फार्मा पार्क बनाए जा रहे हैं. यमुना एक्सप्रेस वे पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का काम किया जा रहा है.

हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ है. प्रयास का परिणाम सबके सामने देखने को मिल रहा है. पूर्वी यूपी में इंसेफेलाइटिस का खात्मा कर दिया है. इस बीमारी से 50 हजार से अधिक मौते हुईं थी.

हमने सामूहिक प्रयास किया. डेंगू, काला जाला, मलेरिया, चिकुनगुनिया को लेकर केंद्र सरकार के साथ प्रयास किए जा रहे हैं. जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तो कई गुना बेहतर परिणाम आते हैं. इसलिए हेल्थ के क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है.

निजी क्षेत्र हेल्थ क्षेत्र में करें निवेश, सरकार देगी साथ: सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल को लेकर निजी क्षेत्र के लिए एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं. मेडिकल कॉलेज के लिए निजी क्षेत्र को सरकार सपोर्ट कर रही है. जिससे नए मेडिकल कॉलेज बने. योगी ने यर्थाथ ग्रुप से भी कहा, आप भी किसी जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए आगे आएं. सरकार आपके साथ है. नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तें बेहद सरल की है. जिससे यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं काम करती हैं. सरकार और संस्थाएं एक साथ काम करती हैं, तो इनका परिणाम विश्वास में बदलता है.

यूपी विश्वास में विश्वास बना है. यर्थाथ ग्रुप को आगे बढ़ना चाहिए. इसलिए, हम सब आए हैं. स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है. जिसमें आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देकर पुण्य अर्पित करेंगे. इसलिए आगे आएं. सरकार आपके साथ है.

यह भी पढ़ें: पं. गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि: सीएम योगी बोले, यूपी आज जो कुछ भी कर पा रहा है, उसके पीछे पंत की सोच'

TAGGED:

AGRA NEWS CM YOGI
UP HEALTHCARE DEVELOPMENT
YARTHATH HOSPITAL AGRA INAUGURATION
UP MEDICAL FACILITIES EXPANSION
YOGI ADITYANATH VISITS AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.