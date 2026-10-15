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एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा; शिक्षक बोले - पुरानी पेंशन पर होगा हार-जीत का निपटारा !

वाराणसी: 24 अक्टूबर को वाराणसी में एमएलसी चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है. ऐसे में इस बार प्रदेश सरकार ने एमएलसी चुनाव को बेहद संजीदगी के साथ लिया है, जिसकी तस्वीर वाराणसी में देखने को मिली. जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्नातक शिक्षक चुनाव का मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने बुधवार को वाराणसी में महासम्मेलन के जरिए इसका शंखनाद भी कर दिया.

सीएम ने वाराणसी खंड के आठ जिलों से आए मतदाताओं के साथ संवाद किया. इसके साथ ही स्नातक एमएलसी के प्रत्याशियों के लिए जनता से जन्म समर्थन भी मांगा.

सीएम योगी के कमान संभालने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी इसको लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं कि, यदि आप देख तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से अलग-अलग क्षेत्र में बड़ी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और इस तरीके के महासम्मेलन किया जा रहे हैं.

पिछली बार थोड़ी सी गलती का परिणाम था कि 5000 वोट खराब हो गए थे, ऐसे में बीजेपी अब सभी प्रकार से इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है और इसी के तहत लगभग 10000 से ज्यादा आठ जिलों के कार्यकर्ता व शिक्षक सम्मेलन में मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि, इस बार वोटिंग के दिन अवकाश रहेगा लेकिन सभी लोग जिम्मेदारी के साथ बूथ पर जाकर के अपना कीमती वोट डालेंगे और उसमें किसी तरीके के लापरवाही नहीं करेंगे.

बताते चले कि, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में भी इस बात का जिक्र किया और प्रत्याशियों से बेहद ध्यानपूर्वक वोटिंग करने के लिए कहा.

एमएलसी चुनाव के बाबत बीजेपी हर तरीके से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है. उसको लेकर के वाराणसी बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि कहते हैं कि, एमएलसी चुनाव को लेकर के संगठन और पार्टी दोनों रणनीति तैयार कर रही है. पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई सीट खराब हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. इस बार हमारी जीत सुनिश्चित होगी.

बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, उसको लेकर के वह अलग-अलग क्षेत्र में जाकर के जनसभा कर रहे हैं और आज वाराणसी में भी उन्होंने पूर्वांचल में जीत की हुंकार भरी है.

बता दें कि, दिसंबर में उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव होने हैं. इसमें अलग-अलग खंड शामिल है. ऐसे में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी बढ़-चढ़कर के इस चुनाव में जीत की दावेदारी कर रही है, तो वहीं भाजपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.

बीजेपी का कहना है कि पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस में एमएलसी चुनाव में उन्हें हार मिली थी और इस बार वह कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते. राजनीतिक विश्लेषक भी से बीजेपी का मास्टर प्लान बता रहे हैं.

यह इस बात को बता रहा है कि बीजेपी इस एमएलसी चुनाव में कोई भी गलती नहीं करना चाहती. इसे आप विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देख सकते हैं. यह एक तरीके से बीजेपी का चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन होगा और अगर इसमें बीजेपी को बढ़त मिलती है तो 2027 विधानसभा चुनाव में इसके बड़े मायने होंगे.

उन्होंने कहा कि, इसको लेकर के इस बार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों ने कमान संभाल लिया है. एक तरफ सीएम योगी जहां प्रत्याशियों के संग समर्थन में वोट मांग रहे हैं. बड़े-बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, तो वह दूसरी ओर संघ की ओर से विशेष बैठक भी की जा रही है, जहां पर एक बूथ तक कैसे पहुंचना है उसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है.

उन्होंने बताया कि पिछली बार बीजेपी के लापरवाही का नतीजा था कि उन्होंने उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है. उन्होंने बताया कि एक तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा है कि असर उत्तर प्रदेश की जनता पर कितना है.

वाराणसी में 24 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग है. (ETV Bharat)

परिणाम निर्धारित करेंगे 2027 का चुनाव

गौरतलब हो कि, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सभी सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है. यह परिणाम बताएंगे कि, इस बार का चुनाव किसके खाते में जाता है और बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी बाजी को पलट पाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एमएलसी चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के पहले एक ब्लूप्रिंट की तरह है और यदि इसमें बीजेपी बढ़त बनती है तो 27 में परिणाम उसके खाते में ज्यादा सार्थक रूप में दिखाई देते हैं. वहीं यदि अगर समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक और बड़ा नुकसान होगा.

वाराणसी में 24 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग है. (ETV Bharat)

वाराणसी में एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वाराणसी खंड क्षेत्र के प्रत्याशियों को समर्थन दिलाने के लिए बीजेपी की ओर से शिक्षक स्नातक सम्मेलन का आगाज किया गया, जहां पूर्वांचल के आठ जिलों से लगभग 10000 से ज्यादा शिक्षक प्रबुद्ध जन ने हिस्सेदारी की. ऐसे में एमएलसी चुनाव के बाबत वो क्या सोचते हैं और यह सम्मेलन क्या असर डालेगा इसको लेकर के ईटीवी भारत की टीम ने इन तमाम शिक्षकों से बातचीत की. जहां उन्होंने कहां कि सभी सरकार हम शिक्षकों को अपना बताती हैं, लेकिन आज तक हमारी पुरानी पेंशन की योजना बहाल नहीं हो पाई है.

हमारी मांग होगी की पुरानी पेंशन की योजना को बहाल किया जाए, क्योंकि पेंशन ही हम शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी है. ऐसे में यदि सरकार हमारे मांग को पूरा करती है तो निश्चित रूप से हम शिक्षकों का कल्याण होगा.

वहीं वर्तमान योजनाओ के बाबत शिक्षकों ने कहा कि, सरकार हम शिक्षकों के बारे में बहुत कुछ सोच रही है सबसे बड़ा मुद्दा कैशलेस इलाज का है, जो इस सरकार ने हम शिक्षकों को दिया है.

इसके साथ ही हम शिक्षकों को सम्मान मिला है और तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इस वज़ह से हम इन योजनाओं को ध्यान में रखकर के ही मतदान करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि वह हमारी कुछ बातों को सुने और पुरानी पेंशन की योजना को बहाल कर दें.