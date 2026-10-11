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गोरखपुर में सीएम योगी की शक्ति पूजा, गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान से की कलश स्थापना

सीएम योगी ने की कलश स्थापना. ( Photo Credit; CM Yogi Media cell )

गोरखपुर : शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम शक्ति पीठ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर मां आदिशक्ति की उपासना शुरू की. शिवावतार गुरु गोरखनाथ की साधनास्थली गोरक्षपीठ में लोक कल्याण की मंगलकामना के साथ मां जगतजननी की उपासना के विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ, गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पीठ की समृद्ध परंपरा के अनुसार हुआ.

रविवार शाम गोरक्षपीठाधीश्वर ने मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्तिपीठ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की. शारदीय नवरात्र प्रतिपदा का अनुष्ठान मां जगतजननी की आराधना, देवी पाठ, आरती और क्षमा प्रार्थना के साथ पूर्ण हुआ. कलश स्थापना के पूर्व गोरखनाथ मंदिर परिसर में भव्य कलश शोभायात्रा पारंपरिक तरीके और श्रद्धाभाव से निकाली गई.