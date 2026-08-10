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सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, देवाधिदेव महादेव से की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना

सीएम योगी ने विल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल और गोदुग्ध से रुद्राभिषेक किया.

सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक.
सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक. (Photo Credit; CM Media Cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 7:29 PM IST

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गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने जगत पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय पावन सावन माह के दूसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक व हवन किया और सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.

गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को विल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल और गोदुग्ध से रुद्राभिषेक किया.

सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक. (Video Credit; CM Media Cell)

मठ के विद्वत आचार्य और पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया. रुद्राभिषेक के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया. विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की.

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर ने तिरंगा यात्रा का भी शुभारंभ किया और तीन किलोमीटर पैदल चलकर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में बड़ा संदेश दिया. इसके बाद वह देर शाम रुद्राभिषेक जैसे महत्वपूर्ण आयोजन को सावन के दूसरे सोमवार को सम्पन्न किए. मंगलवार सुबह सीएम गोरखपुर-सोनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक हुए सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे.

सीएम योगी ने विधि विधान से की पूजा.
सीएम योगी ने विधि विधान से की पूजा. (Photo Credit; CM Media Cell)

करीब दो किमी की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपये की लागत आई है. लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाषचंद्र नगर में एसटीपी के समीप स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे. राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 (सोनौली नौतनवां गोरखपुर) से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी, पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है.

इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड- 2 ने कराया है. सड़क चौड़ी हो जाने से ग्रीन सिटी और इससे जुड़ी कॉलोनियों के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी. जलनिकासी की समुचित व्यवस्था के लिए सड़क के दोनों तरफ ड्रेन का निर्माण भी कराया गया है.

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Last Updated : August 10, 2026 at 7:29 PM IST

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