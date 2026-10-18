गोरखपुर में सीएम योगी ने की महानिशा पूजन, दो घंटे तक चला अनुष्ठान, लोगों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की
महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले सीएम योगी ने जगतजननी मां आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की आराधना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:09 PM IST
गोरखपुर : नवरात्र की पावन महाष्टमी तिथि पर रविवार रात गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से महानिशा पूजन व हवन किया. महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले उन्होंने जगतजननी मां आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की आराधना की.
अष्टमी तिथि पर दो घंटे से अधिक समय तक चले अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की. रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे. परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने सबसे पहले शिवावतारी बाबा गोरखनाथ के मुख्य मंदिर में जाकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया.
आज @GorakhnathMndr परिसर स्थित श्री दुर्गा मंदिर में 'शारदीय नवरात्रि' के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर लोकमंगल की कामना की। करुणामयी माँ भगवती सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर परिवार सुख, समृद्धि और आरोग्यता से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 18, 2026
इसके बाद उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया. देर शाम से रात तक वह महानिशा पूजा में लीन रहे. गोरक्षपीठाधीश्वर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही शक्तिपीठ वैदिक मंत्रोच्चार और मां भगवती के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. दो घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में गोरक्षपीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, मां दुर्गा का विधिवत् पूजन, भगवान राम-लक्ष्मण-सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गोमाता का पूजन, नवग्रह पूजन, विल्व पूजन,अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योर्तिलिंग-अर्धनारीश्वर एवं शिव-शक्ति पूजन, वटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया.
हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र और अग्नि देवता का आह्वान कर पूजन किया और शक्तिपीठ में स्थापित वेदी पर उगे जौ के पौधों को काटकर आदिशक्ति मां दुर्गा से समस्त नागरिकों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की. महानिशा पूजा का अनुष्ठान गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा हवन करके पूर्ण किया गया. समस्त अनुष्ठान श्रीदुर्गासप्तसती के पाठ एवं वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ. अंत में आरती एवं क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित हुआ.
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