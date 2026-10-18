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गोरखपुर में सीएम योगी ने की महानिशा पूजन, दो घंटे तक चला अनुष्ठान, लोगों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की

सीएम योगी ने की महानिशा पूजन. ( Photo Credit; CM Yogi Media Cell )

गोरखपुर : नवरात्र की पावन महाष्टमी तिथि पर रविवार रात गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से महानिशा पूजन व हवन किया. महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले उन्होंने जगतजननी मां आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की आराधना की.

अष्टमी तिथि पर दो घंटे से अधिक समय तक चले अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की. रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे. परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने सबसे पहले शिवावतारी बाबा गोरखनाथ के मुख्य मंदिर में जाकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया.