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वाराणसी से 'स्कूल चलो' अभियान शुरू; CM योगी बोले- बच्चों में विद्यालय जाने की जिज्ञासा बढ़ी

CM योगी ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पहले की सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं नकल: CM योगी ने कहा कि हमारे मंत्रीगण कर रहे थे पहले कि सरकार के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी. गरीब सामान्य बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल करते थे.

जिम्मेदारी से काम करें शिक्षक: CM योगी ने कहा कि शिक्षा केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है. यह मनुष्य को मनुष्य को बनाने के लिए उनको संस्कारित करने के लिए, राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का सशक्त माध्यम है. उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका शिक्षकों को दी है. अगर वह अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वाह करेंगे तो बेहतरीन परिणाम होंगे.

CM योगी ने कहा कि आज परिणाम सबके हमारे सामने है. जो विद्यालय जर्जर हो चुका था, वही विद्यालय 3 साल बाद सुंदर बन गया. वहां 250 से ज्यादा बच्चे हैं. उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है. यही तब से अब का परिवर्तन है.

उन्होंने कहा कि कैसे 136000 से अधिक विद्यालय बुनियादी संसाधनों से युक्त हुए हैं. कैसे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सामान्य शिक्षा के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ी है. उनको अक्षर और अंकों का ज्ञान हुआ है. इन उपलब्धियों ने उत्तर प्रदेश के बच्चों के अंदर स्कूल जाने की इच्छा को बढ़ाया है.

हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास किया. आज परिणाम यह है कि जब ऑपरेशन कायाकल्प की बात आती है, तो भारत सरकार के नीति आयोग में भी देश के अंदर शिक्षा की सबसे सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के कायाकल्प अभियान को दिया है.

तीन साल में बदली सूरत: CM योगी ने कहा कि आज इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पर विद्यालयों के सभी शिक्षकों ने मेहनत और परिश्रम किया. ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

उन्होंने कहा कि एक विद्यालय में गया तो वहां के प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि विद्यालय में अब बच्चों की संख्या कम हो रही है. 10 से कम की संख्या में बच्चे रह गए हैं. जब मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है. तब मैंने उनसे कहा कि बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? दोनों बातों में अंतर है.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे याद है, जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी. उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग-अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था. मैंने यह अनुभव किया था कि उस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर हालत देखी. बंदी के कगार पर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी देखा था.

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर और कालभैरव मंदिर में विशेष पूजन किया. इसके बाद शिवपुर के कंपोजिट विद्यालय से प्रदेश भर में 'स्कूल चलो' अभियान की शुरुआत की.

उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन-पाठन न हो. भले बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े. उनका अपना काम चलता था. इस काम चलाओ व्यवस्था से समाज की उन्नति नहीं होती. राष्ट्र सशक्त नहीं होता. समृद्धि की नई ऊंचाइयां नहीं मिलतीं.

याद रखना सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सही मायने में साधना होगा. हमें सबको सुरक्षित करना है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह परिवर्तन आया है.

सीएम योगी ने पुस्तकों का किया वितरण. (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चों का सम्मान पाएं शिक्षक: CM योगी ने कहा कि जब यह बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब आप लोगों का जीवन यशस्वी होगा. यह आपको स्मरण करते हुए सदैव आपको सम्मान देंगे. हम लोगों को जिन शिक्षकों ने बचपन में पढ़ाया था, कभी उनसे मिलता हूं, तो आज भी उनका पैर छूता हूं. मैं यह नहीं बोलता कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं स्पर्श करूंगा. मेरे गुरुजन का मैं आज भी सम्मान करता हूं. मैं यह नहीं मानता कि वह मुझे बेसिक शिक्षा पढ़ाए थे. यह मानता हूं कि उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान दिया है.

वाराणसी से 'स्कूल चलो' अभियान शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)

खुद भी आदर्श पेश करें: मुझे अच्छा लगा मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चों का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया. आप भी तो कर सकते हैं. जहां पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को वही लेकर के जाइए जब आपका बच्चा वहां पढ़ेगा तब स्वस्थ वातावरण आगे बढ़ेगा. बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को सरकार संसाधन उपलब्ध करा रही है, तो उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वहां भी किसी कांवेंट या पब्लिक स्कूल के साथ केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर पढ़ाई का माहौल बने.

सीएम योगी ने बच्चों की प्रदर्शनी भी देखी. (Photo Credit: ETV Bharat)

आप काम करें सरकार साथ है: CM ने कहा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं. शिक्षकों को 17000 का मानदेय शिक्षा मित्र को 18000 का मानदेय दिया जा रहा है. सभी के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा सरकार दे रही है. आप कार्य करिए सरकार आपके साथ है. आप सबसे अनुरोध होगा कि 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जोड़ना है.

अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ बात करें. इसके बाद प्रातःकाल विद्यालय अगर 8:00 बजे आरंभ हो रहा है तो 7:00 बजे आप घर से निकलकर उस गांव में जाएं. हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए. बोलिए कि आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं है. बताइए कि सब कुछ सरकार फ्री दे रही है. आप उन्हें स्कूल लेकर जाइए. कोई बच्चा छूटने न पाए. यह संकल्प जब हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का होगा, तब परिवर्तन होगा.

15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के बीच यूनिफॉर्म, जूते सब कुछ के लिए अभिभावकों के साथ बैठक कर लेनी चाहिए. हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं. जुलाई में जब स्कूल खुले तो 5 दिन पहले बेसिक शिक्षा विद्यालयों को खोलकर साफ-सफाई कराएं. 15 जुलाई तक बच्चों को विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी करिए. एक भी बच्चा छूटने न पाए, यह विद्यालय का काम होना चाहिए.

बेटियों के लिए सरकार की योजना: CM ने कहा कि बेटी के लिए जन्म लेने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया है. उसके नाम से पैसा जाएगा. बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी टीका उसको लग गया तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा. बेटी 5 वर्ष की हुई और पहले क्लास में एडमिशन ले रही है, तब भी उसकेअकाउंट में पैसा जाएगा. बेटी ने 5वीं पास ली और 6वीं में एडमिशन लिया. तब भी पैसा मिलेगा. ऐसी 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा रही है.

मंदिरों में किया दर्शन-पूजन: काल भैरव मंदिर में बाबा काल भैरव का पूजन और आरती करने के साथ ही उन्होंने वाराणसी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की. इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी साथ रहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे थे. उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी थे. वाराणसी में तीन दिवसीय महाराजा विक्रमादित्य पर महानाट्य के मंचन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमपी के मुख्यमंत्री ने साथ की थी. शुक्रवार देर रात तक यह आयोजन चला.

मुख्यमंत्री खुद भी लगभग रात 10:00 बजे तक वहां मौजूद रहे. इसके बाद वह सर्किट हाउस रवाना हो गए थे. रात्रि विश्राम उन्होंने वाराणसी में किया. शनिवार सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे. दोनों मंदिरों में दर्शन पूजन और विशेष पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के लिए रवाना हुए.

सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से ही पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. इस दौरान जिले के 5 निपुण विद्यालय, 5 निपुण बच्चे और 5 नव प्रवेशी बच्चों को सम्मानित करेंगे. परिसर में शिक्षा से जुड़े 12 स्टॉल लगाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का भी अवलोकन किया.

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