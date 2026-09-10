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पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को किया नमन

भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण और उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन किया. गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धाजंलि. (ETV Bharat) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पावन जयंती है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से वह पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान अधिवक्ता होने के साथ-साथ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों के खिलाफ, जो अभियोग दर्ज किया था, उसके खिलाफ क्रांतिकारियों की पैरवी मज़बूती के साथ करने वाले महान नेताओं में पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रमुख थे.