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नारी केवल नारा नहीं, सुरक्षा और सम्मान उनका अधिकार: सीएम योगी

वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि- योगी आदित्यनाथ

वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर सीएम योगी का बड़ा संदेश!
वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर सीएम योगी का बड़ा संदेश! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक सामने स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के देश की आजादी में योगदान पर प्रकाश डाला.

वीरांगना को नमन: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी भारत के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, भारत की आज़ादी के समर्पित की थी. देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नही बरती. यही कारण रहा कि अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जो युद्ध लड़ा गया, आज भी हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को श्रद्धा के साथ नमन करता है, नतमस्तक होता है. आज उनकी 196वीं जयंती है.1857 में उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थीं. मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद को बलिदान करके मिसाल कायम की. देश के प्रति और आजादी के लिए जज्बा एक प्रेरणा है.



नारी केवल नारा नहीं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि, इसके पीछे एक ध्येय भी है कि मातृशक्ति के सुरक्षा के प्रश्न जो उत्तर प्रदेश में उभरते थे, उन प्रश्नों पर छाए बादल समाप्त हों. बेटी सुरक्षित हो, सम्मान के साथ सिर उठाकर समाज मे कार्य कर सके. बेटी के स्वावलंबन के लिए शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें, इसी विश्वास के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है.

नारी केवल एक नारा नही है, बल्कि नारी के गौरव की रक्षा और सुरक्षा- सम्मान के साथ वो राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ अपना योगदान दे सकें. इसके पीछे इन वीरांगनाओं का योगदान था, वह हमें नई प्रेरणा देती हैं.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

20% अनिवार्य भर्ती का क्या हुआ असर?: बेटी सुरक्षित हो, सम्मान के साथ सिर उठाकर समाज मे कार्य कर सके. बेटी के स्वावलंबन के लिए शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें, इसी विश्वास के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है. इन्ही श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य हो, इसके परिणाम हैं कि 2017 में जिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10 हजार थी, वह सब बढ़कर 45 हजार तक हो गई है.



युवाओं के लिए प्रेरणा: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा है. वीरांगना अवंतीबाई लोधी का आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब तीन नई महिला पीएसी बटालियन के गठन के कार्य को आगे बढ़ाया तो बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर पीएसी की नई वाहिनी का गठन किया और वहां वीरांगना अवंतीबाई की अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना की कार्रवाई अंतिम चरण में है.

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Last Updated : August 16, 2026 at 1:13 PM IST

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