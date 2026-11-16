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बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में बड़ी बैठक, दो दिवसीय चिंतन शिविर में सीएम योगी और नितिन नबीन भी लेंगे हिस्सा

बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में आज से बैठक. ( ईटीवी भारत )

मथुरा: आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रज क्षेत्र और पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर दिया है.

16 नवंबर और 17 नवंबर को बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन शिविर बैठक होने जा रही है. Fसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे.

बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में आज से बैठक. (ईटीवी भारत) बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में आज से बैठक. (ईटीवी भारत) बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में आज से बैठक. (ईटीवी भारत) बीजेपी का चुनावी शंखनाद 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है. कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं तक चिंतन मंथन शिविर दो दिवसीय होने जा रहा है. चिंतन शिविर में 500 से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. और कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी नए जोश उमंग के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जमीन पर और लोगों के बीच में जाकर प्रदेश केंद्र सरकार की योजना का गुणगान सकारात्मक निर्णय जनता के बीच में रखे जाएंगे. बीजेपी के मिशन 2027 को लेकर मथुरा में आज से बैठक. (ईटीवी भारत) पार्टी और संगठन के कई नेता होंगे शामिल जनपद के फरह क्षेत्र के परखम गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अनुसंधान परिसर में दो दिवसीय चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी का शुरू होने जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संगठन महामंत्री बी एल संतोष, संगठन मंत्री धर्मपाल सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दो दिन मथुरा रखेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर और 17 नवंबर को मथुरा जनपद में रहेंगे सरकारी कार्यक्रम आने के बाद प्रशासन तैयारी पूरी कर ली गई है.