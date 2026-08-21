योगी का सपा पर तंज: "गिरगिट सा रंग बदलने वाले एक दिन "पिछड़ा" और "पंडित" के बाद 'P' से पाकिस्तान भी कर देंगे"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 4:36 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग कैसे परिभाषा बदलते हैं. पहले P की परिभाषा पिछड़ा से की गई, फिर पंडित से की गई. आप देखिएगा, ये लोग एक दिन P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान मुझे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के निधन पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला. ये तीनों ही नेता अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े थे. इनमें से बाबू कल्याण सिंह का निधन हमारे लिए एक असहनीय क्षति थी. उनके निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आए थे. बाबूजी के अंतिम संस्कार में मैं स्वयं और मेरी पूरी कैबिनेट मौजूद रही थी.
उन्होंने यह भी कहा कि बाबूजी का पूरा जीवन राष्ट्रसेवा और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित रहा. उन्होंने हमेशा पिछड़ों, दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया. उनके आदर्श आज भी प्रदेश की राजनीति को दिशा देते हैं. बाबू कल्याण सिंह के बताए मार्ग पर चलकर ही हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं.
सीएम ने यह भी कहा कि एक सामान्य शिष्टाचार होता है. मायावती जी ने आकर बाबूजी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कितना शर्मनाक था, समाजवादी पार्टी के नेता कितना द्वेष रखते हैं. उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर श्रद्धांजलि देने की बजाय, शब्दों से भी कुछ व्यक्त नहीं किया. इससे बड़ा अपमान, ये जातीय अपमान हर सनातन हिंदू का अपमान था.
इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
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