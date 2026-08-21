ETV Bharat / state

योगी का सपा पर तंज: "गिरगिट सा रंग बदलने वाले एक दिन "पिछड़ा" और "पंडित" के बाद 'P' से पाकिस्तान भी कर देंगे"

Etv Bharat ( Etv Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग कैसे परिभाषा बदलते हैं. पहले P की परिभाषा पिछड़ा से की गई, फिर पंडित से की गई. आप देखिएगा, ये लोग एक दिन P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे. सीएम योगी का सपा पर करारा हमला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान मुझे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के निधन पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला. ये तीनों ही नेता अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े थे. इनमें से बाबू कल्याण सिंह का निधन हमारे लिए एक असहनीय क्षति थी. उनके निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आए थे. बाबूजी के अंतिम संस्कार में मैं स्वयं और मेरी पूरी कैबिनेट मौजूद रही थी.