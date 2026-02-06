चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी और सख्त, ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि अगर मांझा बिका तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा. स्कूलों-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 11:09 PM IST
लखनऊ : चाइनीज मांझे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान हुआ है. उन्होंने शुक्रवार की शाम को आदेश किया कि मांझे की ऑनलाइन बिक्री भी रोकी जाए. सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि अगर मांझा बिका तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. स्कूलों और कालेजों में जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी. प्रेस नोट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से अगर कोई भी घटना हुई तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा. प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर भी योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है. पूरे नेटवर्क की सघन जांच शुरू की गई है.
सीएम योगी ने कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु हादसा नहीं, हत्या है. इसका ख्याल रखना होगा. इसके बाद ऑनलाइन सप्लायर से लेकर गोदामों तक जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज की गई है. मालूम हो कि कई ऑनलाइन माध्यमों पर भी चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है.
बता दें, बुधवार की शाम हैदरगंज में मांझे से गला कटने के कारण शोएब नाम के युवक की मौत हो गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए थे. शुक्रवार रात एक बार फिर पुलिस और प्रशासन पर नकेल कसी गई है. इस घटना के बाद भी पुलिस अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी है. इसलिए मुख्यमंत्री लगातार सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं.
