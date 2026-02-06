ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी और सख्त, ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश

लखनऊ : चाइनीज मांझे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान हुआ है. उन्होंने शुक्रवार की शाम को आदेश किया कि मांझे की ऑनलाइन बिक्री भी रोकी जाए. सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि अगर मांझा बिका तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. स्कूलों और कालेजों में जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी. प्रेस नोट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से अगर कोई भी घटना हुई तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा. प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर भी योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है. पूरे नेटवर्क की सघन जांच शुरू की गई है.

सीएम योगी ने कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मृत्यु हादसा नहीं, हत्या है. इसका ख्याल रखना होगा. इसके बाद ऑनलाइन सप्लायर से लेकर गोदामों तक जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज की गई है. मालूम हो कि कई ऑनलाइन माध्यमों पर भी चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है.