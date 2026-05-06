मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर की पूजा अर्चना, कई अन्य कार्यक्रम में भी हुए शामिल
सीएम योगी के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. शहर में रूट डायवर्जन भी जारी किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 1:09 PM IST
वाराणसी: गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंच गए है. सुबह लगभग 10 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरा. जहां से सीधे सीएम योगी पहुंचे, उदय प्रताप कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ राजीव कृष्ण के घर. मुख्यमंत्री ने राजीव कृष्ण के पुत्र के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुए. सीएम ने उनको आशीर्वाद भी दिया.
काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन
प्रोफेसर के घर से निकलने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे पहुंचा बाबा विश्वनाथ के दरबार. जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन किया. बाबा का जलाभिषेक किया. उसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर जाकर काशी के कोतवाल की भी पूजा अर्चना किया. सीएम योगी ने उनसे प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की.
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offers prayers at Kaal Bhairav Temple in Varanasi. pic.twitter.com/4HpXlfPsVh— ANI (@ANI) May 6, 2026
बनारस में सीएम के दौरे को लेकर रूट डायवर्जन
मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. उनके आगमन को देखते हुए शहर में रूट डायवर्जन भी जारी किया गया है. इस मौके पर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह उपस्थित रहे.
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offers prayers at Shri Kashi Vishwanath Temple in Varanasi pic.twitter.com/LOC24MJyDT— ANI (@ANI) May 6, 2026
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