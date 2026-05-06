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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर की पूजा अर्चना, कई अन्य कार्यक्रम में भी हुए शामिल

काशी में योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit; ETV Bharat )