यूपी में LPG सिलेंडर क्राइसिस पर सीएम योगी सख्त, कालाबाजारी पर FIR दर्ज करने का आदेश
गैस सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर शाम तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 9:25 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है. अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के कारण एलपीजी गैस के लिए हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है. लोग सुबह से ही सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगाए नजर आ रहे हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.
मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक: गैस की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर शाम तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस उच्च स्तरीय बैठक में रसोई गैस की आपूर्ति और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, इसलिए जनता को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे रसोई गैस की कमी से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश: सीएम योगी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समाज में घबराहट न फैलने दें और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें. अस्पतालों, छात्रावासों और होटलों जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करने का सुझाव भी दिया गया है. सरकार ने विकल्प के तौर पर आवंटित 80 लाख लीटर केरोसिन के जरूरत पड़ने पर वितरण की योजना भी बनाई है.
24×7 मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम: खाद्य एवं रसद विभाग को हर जिले में 24×7 मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दिया गया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब एलपीजी वितरण केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता को पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता के बारे में लगातार आश्वस्त किया जाए. घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अब ओटीपी (OTP) के माध्यम से पारदर्शी रिफिल डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है.
सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर: सरकार ने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले चैनलों और वीडियो पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं. गैस सिलेंडर ले जाने वाले वाहनों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वितरण के दौरान किसी प्रकार की अराजकता न फैले. राजस्व, खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों को स्थानीय पुलिस के साथ निरंतर क्षेत्र में भ्रमणशील रहने को कहा गया है. किसी भी अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल होम कंट्रोल रूम को देने की व्यवस्था की गई है.
