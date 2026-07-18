ETV Bharat / state

CM योगी ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, ललिता गौतम के परिवार से मिले, कई सहायता देने के निर्देश

प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के परिसर का जायजा: इस दौरान प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के परिसर में संचालित श्री दूधेश्वर नाथ मठ वेद विद्यापीठ के छात्रों से मुलाकात कर पढ़ाई, दिनचर्या और वैदिक शिक्षा के बारे में बातचीत की. सीएम योगी ने छात्रों को मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया. मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में आयोजित वेद विद्यापीठ के रजत जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने देवी मंदिर के महंत कैलाश आनंद गिरि से भी मुलाकात की.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार, 18 जुलाई 2026 को प्राचीन दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंचने पर उन्होंने भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक और पूजा अर्चना की. इसके बाद मंदिर के श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने सीएम को पटका पहनाया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया. सीएम योगी ने महंत नारायण गिरी से दूधेश्वर नाथ गलियारा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और सावन के दौरान कावड़ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

ललिता गौतम के परिवार से सीएम ने की मुलाकात: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार से भी मुलाकात की है. मुलाकात गाजियाबाद स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया.

मुख्यमंत्री ने पांच लाख रुपए की दी आर्थिक सहायता: सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि इस जघन्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी. सीएम ने मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के सीएम ने निर्देश दिए हैं.

मृतका के पिता और चाचा को जल्द आवास देने के निर्देश: सीएम ने मृतका के पिता और चाचा को जल्द आवास देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. पीड़ित परिवार को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड समेत सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की सीएम ने निर्देश दिए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, मुलाकात के दौरान मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण समेत मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीआईजी मौजूद रहे.

बहन पुष्पा चौधरी से मिलने सीएम पहुंचे घरौंडा सोसाइटी: शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया था. शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज नगर एक्सटेंशन स्थित घरौंडा सोसाइटी पहुंचे थे. इस सोसाइटी में मुख्यमंत्री की बहन पुष्पा चौधरी रहती हैं. मुख्यमंत्री ने अपनी बहन पुष्पा चौधरी से मुलाकात की थी. सीएम के काफिले के पहुंचते ही सोसाइटी के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब 40 मिनट तक मुख्यमंत्री अपनी बहन के आवास पर रहे. इस दौरान सीएम ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर हाल-चाल जाना.

ये भी पढ़ें :