लखनऊ में सीएम योगी ने गोमती नदी में किया दीपदान, महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति व्यक्त की आस्था

सुबह 11:00 बजे हजरतगंज चौराहे पर सायरन बजाकर और यातायात को रोककर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई.

सीएम योगी ने गोमती नदी में किया दीपदान. (Photo Credit; CM Media cell)
Published : January 30, 2026 at 11:06 PM IST

लखनऊ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित दीपदान एवं भजन-संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.

30 जनवरी 1948 को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी. इस हृदय विधायक घटना की स्मृति में हर साल शहीद स्मारक में गांधी भवन के सामने दीपदान किया जाता है.

दीपदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लगातार हर साल भाग लेते हैं. पहले सुबह 11:00 बजे हजरतगंज चौराहे पर सायरन बजाकर और यातायात को रोककर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई. शहर में अलग-अलग कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देकर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे.

सीएम योगी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि. (Photo Credit; CM Media cell)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर भजन-संध्या में भाग लेते हुए दीपदान भी किया. उन्होंने महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की. कार्यक्रम के दौरान गांधीजी के प्रिय भजन 'रघुपति राघव राजा राम...' में स्वयं शामिल होकर मुख्यमंत्री ने गांधीजी के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की.

भजन-संध्या के पश्चात मुख्यमंत्री शहीद स्मारक के समीप गोमती तट पर पहुंचे और महात्मा गांधी व स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में दीपदान किया. दीपदान के माध्यम से उन्होंने समाज में शांति, सद्भाव व सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया. इस अवसर पर एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे.

